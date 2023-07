Fairtrade, GEPA und Co.: Wie geht faires Einkaufen – und was sagen die Siegel aus?

Berlin. Bananen, Kaffee, Kakao: Für die meisten Menschen sind diese Produkte aus dem täglichen Leben kaum wegzudenken, doch bis sie in deutschen Läden ankommen, haben sie Tausende Kilometer hinter sich. Bis ins 19. Jahrhundert galten solche Waren aus Übersee als Kostbarkeiten, die sich nur wohlhabende Bevölkerungsschichten leisten konnten. Erst die Versklavung und Ausbeutung von Arbeitskräften in den Anbauländern machte es möglich, die sogenannten Kolonialwaren zu niedrigeren Preisen anzubieten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Entwicklung des fairen Handels

Bei diesem bis heute nachwirkenden Ungleichgewicht setzt der faire Handel an. In den 1950er und 1960er Jahren kam es in den Niederlanden und Großbritannien zur Gründung erster Stiftungen und Programme, die sich für eine faire Bezahlung beim Handel mit Ländern des globalen Südens einsetzten. Als eigene Import- und Vertriebsorganisation in Deutschland gründete sich 1973 die Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt, kurz GEPA. Im gleichen Jahr kam der erste fair gehandelte Kaffee aus Guatemala auf den deutschen Markt. Seit 1989 gibt es fair gehandelte Produkte auch in deutschen Supermärkten zu kaufen.

Wenn Sie ein fair zertifiziertes Produkt kaufen, dann steckt darin immer eine Kombination aus fairen Preisen, Arbeitsrecht, Versammlungsfreiheit, Geschlechtergerechtigkeit und Umweltstandards. Jonas Lorenz, Experte vom Forum Fairer Handel

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kriterien des fairen Handels

Ziel des fairen Handels ist es, Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen am Anfang der Lieferkette zu verbessern und ihre politische und wirtschaftliche Position zu stärken. Im fairen Handel werden höhere Preise und eine Fair-Handelsprämie gezahlt, es gibt Zugang zu Vorfinanzierung. Genauso gehören Arbeitsverträge, angemessene Löhne und Gesundheitsschutz für Arbeitskräfte zum Standard. Und auch der Umweltschutz spielt eine Rolle. Genmanipuliertes Saatgut und viele gefährliche Pestizide sind verboten.

„Nicht alle fair zertifizierten Produkte sind auch bio, aber die meisten“, sagt Jonas Lorenz vom Forum Fairer Handel, das verschiedene Fairhandelsorganisationen vertritt. „Wenn Sie ein fair zertifiziertes Produkt kaufen, dann steckt darin immer eine Kombination aus fairen Preisen, Arbeitsrecht, Versammlungsfreiheit, Geschlechtergerechtigkeit und Umweltstandards.“

Faire Lebensmittel kaufen

Wer in Deutschland fair gehandelte Lebensmittel kaufen möchte, wird unter anderem in einem von 800 Weltläden fündig, die es bundesweit gibt. Als Fachgeschäfte haben sie das größte Angebot an fair gehandelten Produkten, auch Kunsthandwerk und Textilien gehören zum Sortiment. Weltläden in Wohnortnähe lassen sich über den Weltladen-Finder anzeigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch bei Waren des Fairhandelsunternehmens GEPA ist sichergestellt, dass die Kriterien für fairen Handel bei Anbau, Produktion und Handel erfüllt sind. Zu kaufen gibt es sie im Onlineshop, in Weltläden, im Bio- und Naturkosthandel sowie in diversen Supermärkten.

Siegel für fair zertifizierte Lebensmittel

Das bekannteste Label für fair zertifizierte Lebensmittel ist ein stilisierter Mensch im Kreis mit blau-grünem Hintergrund. Bei Produkten, die dieses Fairtrade-Siegel tragen, sind alle Zutaten unter Fairtrade-Bedingungen gehandelt und physisch rückverfolgbar.

Auch Siegel wie „Naturland fair“, „fair for life“, „Hand in Hand - Bio.Fair.Rapunzel“ und das Label der World Fairtrade Organisation gewährleisten, dass die Waren unter sozial- und umweltverträglichen Bedingungen produziert werden.

„Mengenausgleich“

Doch nicht immer stecken in einem als „fair“ gekennzeichneten Produkt ausschließlich Zutaten, die aus fairem Handel stammen. Der von Fairtrade International festgelegte Begriff „Mengenausgleich“ bedeutet, dass bei der Verarbeitung, Lagerung oder auch während des Transports fair gehandelte Rohstoffe mit handelsüblichen Produkten vermischt werden dürfen. Es kann also passieren, dass in einer als „fair“ deklarierten Tafel Schokolade überhaupt kein fair gehandelter Kakao zu finden ist, der fair gehandelte Kakao-Anteil aber dafür in einer konventionellen Schokoladentafel landet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Beim Fairtrade-Siegel macht ein kleiner schwarzer Pfeil rechts neben dem Siegel auf den Mengenausgleich aufmerksam. Auch bei den Siegeln „Fairglobe“ von LIDL und „Fair“ von ALDI ist es ratsam, sich das Kleingedruckte auf der Rückseite der Verpackung durchzulesen, um zu kontrollieren, ob wirklich das gesamte Produkt fair ist.

Kritik an Siegeln

Die Verbraucherzentralen kritisieren den möglichen Mengenausgleich bei Fairtrade-Siegeln als wenig verständlich und nachvollziehbar. Ihre Forderung: „Der Mengenausgleich sollte eine befristete Ausnahme sein und darf nicht zur dauerhaften Regel werden. Wo „fair“ draufsteht, muss auch „fair“ drin sein.“

Andere Organisationen wie Foodwatch oder Südwind finden es ganz allgemein nicht in Ordnung, die Verantwortung mithilfe von freiwilligen Siegeln auf Menschen beim Einkauf abzuwälzen, anstatt verpflichtende Standards für alle Unternehmen einzuführen. Es müsse selbstverständlich sein, ein Produkt zu kaufen, das ohne Kinderarbeit entstanden ist und für das existenzsichernde Löhne gezahlt wurden.