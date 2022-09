Familien wollen an Lebensmitteln sparen

An gleich drei Geschäftstüren hat sich ein 40-Jähriger in der Innenstadt von Kiel offenbar zu schaffen gemacht: Wie die Polizei mitteilte, hat sie den ihr bereits bekannten Mann in der Nacht zu Donnerstag bei einem Einbruchsversuch in der Holstenstraße festnehmen können. Er wurde in Gewahrsam genommen..