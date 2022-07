Bei Gasnotlage im Winter: Kretschmann befürchtet Spaltung der Gesellschaft

Reißt die Gaskrise Deutschland auseinander? Davor warnt zumindest Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann beim Gas-Krisengipfel in Stuttgart. In Kombination mit den anderen Krisen dieser Zeit spricht Kretschmann von „großen Ängsten“ in der Gesellschaft.