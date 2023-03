Streiks ohne Ende: Wer darf eigentlich seine Arbeit niederlegen?

Die Raiffeisenbank Leezen reagiert auf die sinkende Anzahl von Filialbesuchen. Fast alle Leistungen am Schalter, könnten telefonisch schneller erledigt werden. Deshalb startet die Raiba Leezen ein 24-Stunden-Kundenzentrum per Telefon. Servicezeiten am Schalter in den Filialen werden reduziert.