﻿Fast so teuer wie Nord Stream: Warum 50Hertz ein Mega-Kabel von MV nach Estland verlegt

Rostock/Tallinn. Dieses Projekt wird fast so aufwendig wie Nord Stream 2 – und auch nicht wesentlich günstiger: Der deutsche Netzbetreiber 50Hertz plant mit Partnern aus Estland, Lettland und Litauen den Bau eines neuen 750 Kilometer langen Mega-Stromkabels durch die Ostsee.

Das Ziel: Deutschland will ab 2033 sauberen Öko-Strom aus dem Baltikum importieren. Aber: Der sogenannte Baltic Wind Connector ist auch „sicherheitspolitisch von großer Bedeutung“, so 50Hertz-Vorstandschef Stefan Kapferer vielsagend. Denn sollten die baltischen Staaten in Energienot geraten – etwa durch „Einflüsse“ des Nachbarn Russland –, können Tallinn, Riga und Co von Deutschland versorgt werden.

Wofür wird die neue Ostsee-Stromleitung genutzt?

„In der Regel wird der Strom vom Baltikum nach Deutschland fließen“, sagt 50Hertz-Sprecher Volker Gustedt. Die drei baltischen Staaten machen nämlich enorm Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien – an Land, aber vor allem Offshore in der Ostsee. „Estland, Lettland und Litauen sind auf einem guten Weg, komplett energieautark zu werden. Von russischem Gas haben sich die Staaten schon 2022 entkoppelt.“

Umspannwerk in Sachsen-Anhalt: Für die Leitung nach Estland wird in MV wohl ein neues gebaut werden müssen. © Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Setzen die Staaten all ihre Ausbaupläne um, werden sie deutlich mehr Ökostrom produzieren als sie selbst je verbrauchen könnten: „Alle drei Länder zusammen haben gerade einmal ein Zwanzigstel des Strombedarfs von uns in Deutschland“, erklärt Gustedt. Konsequenz: Der Strom wird in den Südwesten exportiert, quer durch die Ostsee.

Wie und wo wird das Kabel in der Ostsee verlegt?

„Bis wir mit dem Bau starten, wird es wohl noch gut zehn Jahre dauern“, heißt es von 50Hertz. Klar ist bisher nur, dass es in Estland anlanden soll und dann über 750 Kilometer bis in den Bereich des Greifswalder Boddens geführt wird. Offen ist auch noch, wo genau die Leitung in MV angelandet wird. Die beiden großen bestehenden Offshore-Umspannwerke im Nordosten scheiden aber aus. Netzbetreiber-Sprecher Gustedt: „Bentwisch bei Rostock liegt zu weit westlich und Lubmin ist bereits ausgelastet durch die Windparks vor der Küste Rügens.“

Hier soll das Seekabel verlaufen. © Quelle: Arno Zill

Das Kabel wird in Gräben am Meeresgrund verlegt. „Der Aufwand ist im Grunde derselbe wie beim Bau einer Gaspipeline.“ Umweltgutachten, Untersuchungen auf Munitionsreste am Grund – das wird dauern. Verlegeschiffe verlegen das Kabel dann quer durch das Meer.

Wie dick ist das Kabel und wer bezahlt es?

Für den Bau der Gasleitung Nord Stream 2 hatte das Betreiberkonsortium ursprünglich 7,4 Milliarden Euro veranschlagt, der neue „Baltic Wind Connector“ wird, so 50Hertz-Sprecher Volker Gustedt, „mindestens fünf Milliarden Euro“ kosten. Die werden am Ende die Verbraucher bezahlen – über die Netzentgelte, die für jede Kilowattstunde verbrauchter Energie fällig werden. 50Hertz hofft aber auf Milliarden aus Fördertöpfen der EU in Brüssel.

Das Kabel wird im Grunde aus drei Leitungen bestehen. Allein der Kupferkern eines jeden Stranges hat gut 20 Zentimeter Durchmesser, geeignet für bis zu 525 000 Volt. In „normalen“ Haussteckdosen liegen 230 Volt an. „Die Isolierung der Kabel wird in Reinräumen hergestellt. Jedes Staubkorn in der Leitung könnte zu einer Explosion führen, wenn die Leitung unter Spannung ist“, so Gustedt.

Werden noch mehr Kabel durch die Ostsee gelegt?

Neben den „normalen“ Kabeln, mit denen die Windparks an das Netz angeschlossen werden, plant 50Hertz gleich mehrere weitere große Leitungen durch die Ostsee: So will Dänemark Bornholm zur „Energieinsel“ machen und mit dem deutschen Netz verbinden. Zudem soll es eine neue Leitung zwischen Deutschland und Schweden geben – die „Hansa Power Bridge“. Bereits fertig ist eine Verbindung zwischen Deutschland und Dänemark vor Rügen.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Ostsee-Zeitung“.