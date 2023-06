Fernwärme für mindestens 100.000 Gebäude pro Jahr: Ampel will das Netz „deutlich ausbauen“

Um die Wärmewende voranzutreiben, will die Bundesregierung den Aus- und Umbau der Wärmenetze beschleunigen. Mit einem „deutlichen Ausbau der Wärmenetze“ soll sich die Anzahl der angeschlossenen Gebäude bis 2045 verdreifachen. Mittelfristig sollen jährlich mindestens 100.000 Gebäude neu an Wärmenetze angeschlossen werden. Das ist eines der Ergebnisse des Fernwärmegipfels, zu dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) am Montag geladen hatten.

„Wir glauben, dass Fernwärme ganz häufig eine attraktive Antwort auf die Frage der Dekarbonisierung sein kann“ sagte Habeck bei der anschließenden Pressekonferenz in Berlin. Klara Geywitz betonte, dass Wärmenetze eine große Rolle beim Umbau zu klimafreundlichem Heizen spiele könnten. Wichtig sei eine „attraktive und transparente Preisgestaltung“, um die Anreize für den Anschluss an ein Wärmenetz zu erhöhen.

Diskussion um Gebäudeenergiegesetz hält an

Im Vorfeld hatte es hohe Erwartungen an den Gipfel gegeben, zu dem unter anderem Vertreter der Wärme- und Wohnungswirtschaft, der Kommunen sowie Verbraucherschützer eingeladen waren. Aus Kreisen der Ministerien hieß es, dass ein „deutliches Aufbruchssignal“ für den klimaneutralen Um- und Ausbau der Fernwärmeversorgung gesendet werden solle. Beide Ministerin hatten zuvor am umstrittenen Heizungsgesetz und am Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung gearbeitet. Der Fernwärmegipfel kommt nun mitten in die Diskussion über die Ampel-Pläne.

Der Dachverband der Energiewirtschaft BDEW forderte vor diesem Hintergrund ein „ausgereiftes und realistisches“ Gesamtkonzept für eine klimaneutrale Wärmeversorgung „Wir brauchen eine Wärmewende aus einem Guss“, sagte BDEW-Chefin Kerstin Andreae im Vorfeld des Gipfels. Es gelte, einen Rahmen zu schaffen, der es sowohl Energieunternehmen als auch Eigentümerinnen und Eigentümern von Häusern ermögliche, die Wärmewende planvoll umzusetzen. „Eine Stärkung der Fernwärme ist dabei unerlässlich“, sagte sie. Klara Geywitz betonte am Montag, dass man bei den Plänen darauf setze, sie mit dem Gebäudeenergiegesetz zu harmonisieren, damit Bürgerinnen und Bürger wüssten, wo Fernwärme ausgebaut werde.

Fernwärme versorgt 14 Prozent der Haushalte

Der Stadtwerkeverband VKU sieht allerdings noch Hürden für einen Ausbau der Fernwärme. Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing forderte deshalb vor dem Gipfel unter anderem eine längere, milliardenschwere staatliche Förderung. Der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte er, es sei zudem „nicht abwegig, über eine Pflicht für Haushalte zu reden, sich an ein vorhandenes Wärmenetz anzuschließen. Wärmenetze hätten gegenüber Wärmepumpen oder Gasthermen den Vorteil, dass bei der Umstellung auf erneuerbare Energiequellen „alle angeschlossenen Gebäude auf einen Streich“ profitierten.

Unter Fernwärme versteht man Wärme, die nicht aus dem Wohngebäude selbst kommt, sondern über Heizkraftwerke in der Umgebung. Zumeist ist es erhitztes Wasser, das über Rohre in der Erde in die angeschlossenen Haushalte gelangt und sie mit Warmwasser und Heizwärme versorgt. Fernwärme eignet sich vor allem in dicht besiedelten Gebieten. Nach Angaben des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (VZBV) kann sie sich aber auch auf dem Land lohnen, wenn die Wärme beispielsweise durch Biogas oder die Verwertung von Holzhackschnitzeln günstig lokal bereitgestellt wird. Laut dem Fernwärmeverband AGFW werden aktuell 14 Prozent der deutschen Haushalte mit Fernwärme beliefert.

Anteil der Erneuerbaren Energien soll schrittweise steigen

Energieträger können fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl oder Erdgas sein. Auch Biomasse oder Müll, der in Verwertungsanlagen verarbeitet wird, können dafür genutzt werden. Zunehmend rücken auch Erneuerbare Energien in den Fokus, die derzeit etwa 30 Prozent ausmachen. Dieser Anteil soll schrittweise gesteigert werden. Die Pläne der Bundesregierung sehen vor, dass Wärmenetze bis 2030 zu mindestens 50 Prozent aus Erneuerbaren Energien oder aus Abwärme gespeist werden.

Wann sich ein Fernwärmeanschluss lohnt, hängt - wie so oft beim Thema Energie - von verschiedenen Faktoren ab. Der VZBV verweist darauf, dass mehrere Stadtwerke und Kommunen den Anschluss an das Netz mit Zuschüssen fördern. Manche Anbieter böten attraktive Preise, sodass das Heizen mit Fernwärme die günstigste Alternative sein könne. Auf Kritik stößt bei den Verbraucherschützern allerdings der fehlende Wettbewerb. Jedes Fernwärmenetz sei ein lokales Monopol. Anders als bei Strom und Gas könne man den Lieferanten also nicht wechseln. VZBV-Chefin Ramona Pop betonte am Montag, dass es mehr Wettbewerb brauche. Außerdem müssten die Kosten für die Investitionen fair verteilt werden. Zudem brauche eine Preiskontrolle.

CDU-Politiker Luczak fordert Klarheit bei der Wärmewende

Aus der Opposition reißt die Kritik an den Ampel-Plänen nicht ab. „Bei der kommunalen Wärmeplanung hängt Deutschland fast schon hoffnungslos zurück“, sagte Jan-Marco Luczak, baupolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion. „Eigentümer müssen aber wissen, ob ihre Häuser etwa an Fernwärme oder an ein Wasserstoffnetz angeschlossen werden“. Zentral sei nun, dass die Frage der Wärmeplanung „parallel und synchron“ zum Gebäudeenergiegesetz beraten werde. Geywitz und Habeck müssten jetzt Klarheit schaffen, damit Bürgerinnen und Bürger nicht umsonst viel Geld ausgeben.

Dass über diese Frage beim Fernwärmegipfel gesprochen werde, sei gut – aber leider viel zu spät, kritisierte der CDU-Politiker. „Mit dem Gebäudeenergiegesetz und dem Gesetz zu Wärmeplanung hat die Ampel erst maximale Verunsicherung bei den Menschen erzeugt, erst dann werden die beteiligten Akteure an den Tisch gerufen“, so Luczak. „Andersherum wäre es richtig gewesen.“

GdW begrüßt Tempo bei kommunaler Wärmeplanung

Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW begrüßt im Grundsatz die Einigung des Fernwärmegipfels, die kommunale Wärmeplanung zu beschleunigen. „Zentrale Punkte und wichtiger als eine Preistransparenz sind eine erforderliche Preisaufsicht und Preiskontrolle bei Fernwärmeanschlüssen“, sagte Geschäftsführer Christian Lieberknecht.

Das müsse in den Workshops zur Umsetzung der Fernwärmepläne im Laufe des Sommers unbedingt im Vordergrund stehen. Auch Lieberknecht pocht darauf, dass das Gebäudeenergiegesetz und die kommunale Wärmeplanung gleichzeitig umgesetzt werden und in Kraft treten. „Nur so kann eine Umstellung der Energieversorgung sinnvoll erfolgen“, so Lieberknecht.

Mit dpa-Material