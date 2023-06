Fernwärme: Klassiker mit Potenzial und Risiken

Berlin. Heizen mittels Fernwärme – in den meisten Ohren klingt das eher nach Vergangenheit als nach Zukunft. Und tatsächlich ließen bereits die alten Römer heißes Thermalwasser durch Leitungen in ihren Villen strömen, um es im Winter behaglich zu haben. Trotzdem dauerte es noch rund 2000 Jahre, ehe die Heiztechnologie in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ihren Siegeszug in amerikanischen, europäischen und fernöstlichen Großstädten antrat.

Fernwärmeheizungen haben viele Vorteile: Da die Wärme per Leitung ins Haus fließt, wird im Keller oder Hauswirtschaftsraum kaum Platz benötigt. Die Systeme sind ungefährlich, machen keine Arbeit und keinen Dreck. Durch die zentrale Wärmeerzeugung in großen Heizkraftwerken lassen sich Brennstoffe billiger einkaufen und Schadstoffe reduzieren. Und: Wenn die zentrale Wärmeerzeugung nachhaltiger arbeitet, verringert sich sofort der CO2-Fußabdruck aller Kunden im Netz.

Fernwärme ist vielen Kunden suspekt

Es ist also naheliegend, dass die Bundesregierung die deutschen Wärmenetze ausbauen und die Zahl der Anschlüsse erhöhen will. Ein leichtes Unterfangen wird das gleichwohl nicht, denn noch immer ist diese Form des Heizens vielen Menschen suspekt. Das mag auch daran liegen, dass Fernwärmekunden ihrem Versorger relativ schutzlos ausgeliefert sind. Einfach umsteigen und einen anderen Lieferanten wählen, das geht in den allermeisten Fällen nicht – selbst dann nicht, wenn die Preise steigen.

Wenn die Politik mehr Menschen zum Umstieg bewegen will, wird sie deshalb mehr tun müssen als neue Rohre verbuddeln zu lassen, was allein schon aufwändig genug ist. Es braucht auch klare Regeln und Grenzen hinsichtlich möglicher Preiserhöhungen. Nur dann wird die Fernwärme möglicherweise den Stellenwert bekommen, den sie verdient – auch wenn das noch viele Jahre dauern dürfte.