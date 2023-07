Ferrero verzichtet bei Schoko-Bons zukünftig auf Insektenzutat

Der Süßigkeitenhersteller Ferrero verzichtet in Zukunft auf Schellack in den Kinder Schoko-Bons. Die Zutat wird aus Ausscheidungen der Lackschildlaus gewonnen und von verschiedenen Lebensmittelherstellern verwendet, um für einen glänzenden Effekt zu sorgen.

Social-Media-Nutzerinnen und ‑Nutzern fiel zuletzt das Fehlen der Bezeichnung E 904 auf der Zutatenliste der Schoko-Bons auf. Ferrero bestätigte gegenüber dem Nachrichtenportal inFranken.de den Wegfall der Zutat. „Wir werden künftig das gleiche einzigartige Geschmackserlebnis von Kinder Schoko-Bons mit einer Zutatenliste bieten, in der Schellack kein Bestandteil mehr ist“, teilte die Pressestelle des Unternehmens mit.

Neues EU-Gesetz sorgte für Diskussionen

Die Zutat, die schon lange in einigen Lebensmitteln verwendet wird, rückte Anfang des Jahres in den Mittelpunkt des Interesses, als ein EU-Gesetz die Nutzung von Hausgrillen als Zutat in Lebensmitteln erlaubte.

Ob die Entscheidung, Schellack aus der Zutatenliste der Schoko-Bons zu verbannen, mit diesen Diskussionen zusammenhängt, ließ das Unternehmen unkommentiert. „Wo und wann immer möglich, passen wir unsere Produkte den sich verändernden Erwartungen der Konsumenten an, ohne dabei Kompromisse in Geschmack und Qualität einzugehen“, teilte das Unternehmen gegenüber inFranken.de mit.

