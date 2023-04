Finnland nimmt neues Atomkraftwerk in den Normalbetrieb

Während Deutschland am Wochenende aus der Atomenergie ausgestiegen ist, hat Finnland ein neues Kernkraftwerk in Betrieb genommen. Das AKW Olkiluoto 3 soll künftig 30 Prozent des finnischen Stroms herstellen. Es ist das fünfte Atomkraftwerk in Finnland.

Helsinki. Wenige Stunden nach dem Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie hat Finnland ein neues Kernkraftwerk mit 1600 Megawatt Leistung in den Normalbetrieb genommen. Olkiluoto 3 an der Ostseeküste habe am Sonntag mit der regulären Stromerzeugung begonnen, twitterte der Betreiber TVO. Der EPR-Druckwasserreaktor der Hersteller Siemens und Areva hat nach Expertenschätzung 11 Milliarden Euro gekostet – fast dreimal so viel wie ursprünglich geplant – und startet 14 Jahre später als vorgesehen.

Olkiluoto 3 ist der leistungsstärkste Atomreaktor Europas und der erste neue in Finnland seit mehr als 40 Jahren. Mit seiner Hilfe will das Land mit rund 5,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern seine Klimaziele und zugleich eine sichere Energieversorgung erreichen. Der Bau begann 2005 und sollte nach vier Jahren abgeschlossen sein. Es gab jedoch diverse technische Probleme und Gerichtsprozesse. Im März 2022 wurde der Reaktor ans Netz angeschlossen und durchlief eine mehr als einjährige Testphase.

Mit Olkiluoto 3 verfügt Finnland jetzt über fünf Atomreaktoren, die zusammen mehr als 40 Prozent des Strombedarfs decken. Die konservative Nationale Sammlungspartei, die vor zwei Wochen die finnischen Parlamentswahlen gewonnen hat, will diesen Anteil noch steigern.

RND/AP