Firmen hinken beim Umweltschutz hinterher

Wetterbedingte Naturkatastrophen werden häufiger und schlimmer. Der Klimawandel nimmt Fahrt auf. Wie sehr spüren das Firmen in Deutschland – und was tun sie dagegen?

Extremwetter, das der Klimawandel an Häufigkeit und Intensität befördert, hat viele Gesichter. Trockenheit sorgt für Niedrigwasser am Rhein und anderswo für großflächige Waldbrände oder schlechte Ernten. Starkregen kann überall in Deutschland Wohnungen oder Betriebe unter Wasser setzen und wie vor einem Jahr im Ahrtal hohe Milliardenschäden verursachen. Von der Politik über die Wirtschaft bis zum Verbraucher können alle ihren Teil dazu beitragen, den Klimawandel in Grenzen zu halten.

Auch die deutschen TÜV-Gesellschaften wollten wissen, wie und wo deutsche Firmen ihn schon spüren und was sie tun, um das Schlimmste zu verhindern – und gaben eine repräsentative Studie beim Marktforschungsunternehmen Ispos in Auftrag. Die Ergebnisse zeigen, wie stark deutsche Unternehmen die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommen.

Teureres Material, Probleme bei den Lieferketten

Welche Klimawandelfolgen belasten deutsche Firmen nach eigenen Angaben bereits? Als bislang gravierendste Folgen führen zwei von drei Unternehmen wachsenden Material- und Rohstoffmangel sowie gestörte Lieferketten explizit darauf zurück. Vier von zehn spüren verändertes Verhalten der Kundschaft, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher klimabewusst einkaufen. Gut jedem fünften Unternehmen sind schon bestimmte Produkte oder Dienstleistungen komplett weggebrochen. Vier von fünf Firmen erwarten eine Verschärfung der Lage.

„Unternehmen in Deutschland spüren die negativen Auswirkungen der Umwelt- und Klimakrise schon heute massiv“, betont der Chef des TÜV-Verbands, Axel Stepken. Wenn Firmen schon heute spürbar betroffen sind, tun sie dann auch genug beim Kampf gegen den Klimawandel?

Hier bietet sich bei genauem Hinsehen ein ernüchterndes Bild, bedauert der TÜV. „Viele Unternehmen hinken bei den eigenen Bemühungen für mehr Klima- und Umweltschutz hinterher“, findet Stepken und verweist auf die Studie.

Erst etwa jedes zweite deutsche Unternehmen verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie, hat Ipsos ermittelt. Bei Firmen ab 250 Beschäftigten sind es immerhin drei von vier. Messbare Umweltziele wie eine Verringerung des Energieverbrauchs oder eine Erhöhung der Recyclingquote hat sich nur gut ein Drittel der Firmen verordnet. Auch hier steigt der Anteil mit der Firmengröße. „Ohne eine Strategie und messbare Ziele bleiben Umweltmaßnahmen in der Regel Stückwerk“, kritisiert Stepken. Immerhin plant aber gut jedes zweite Unternehmen einen nachhaltigen Fuhrpark mit Elektroautos, klimaneutralem Transport und Logistik dagegen nicht einmal jedes vierte.

Nur ein Drittel legt Wert auf klimaneutrale Dienstreisen. Vier von zehn Unternehmen sagen, dass Nachhaltigkeit bei der Lieferantenauswahl wichtig ist.

Wie verbindlich sind firmeninterne Vorgaben?

Sie bleiben oft vage, sagen die Ipsos-Forschende. Zwar würden über acht von zehn Firmen Klimaneutralität anstreben. Aber nicht einmal jeder dritte Betrieb hat einen Zeitplan dafür. Gerade einmal 5 Prozent sagen von sich, bereits klimaneutral zu sein. Nach Angaben der unabhängigen Denkfabrik Agora Energiewende kann nahezu jedes zweite deutsche Unternehmen bis 2040 klimaneutral sein.

Was treibt oder bremst die Nachhaltigkeit auf Firmenebene?

Hauptanreize sind sinkende Kosten, die mit nachhaltigem Wirtschaften einhergehen können, gesetzliche Vorgaben und besseres Firmenimage. Die hemmendsten Bremsklötze sind dagegen hohe Kosten, die bisweilen am Anfang von Nachhaltigkeitsbemühungen stehen, hoher organisatorischer Aufwand oder fehlendes Fachpersonal.

Sehen sich Unternehmen verantwortlich im Kampf gegen Klima- und Umweltprobleme? Drei von vier Firmen halten da die Politik für den Hauptadressanten. Knapp vier von zehn Betrieben räumen eine Mitverantwortung der Wirtschaft ein. Drei von zehn sehen auch Verbraucherinnen und Verbraucher in der Pflicht.

Wie könnte mehr Engagement in Klima- und Umweltfragen auf Firmenebene stimuliert werden?

Viele Unternehmen fordern hier mit staatlicher Regulierung etwas, das sie sonst meistens strikt ablehnen. So wollen drei von vier Firmen verbindliche Regeln für ein nachhaltiges Produktdesign, das sich orientiert an Langlebigkeit, Reparatur- oder Recyclingfähigkeit.

Ähnlich viele plädieren auch dafür, dass das dann von unabhängiger Seite überprüft wird. Umgesetzt wird so etwas etwa in der geplanten Ökodesignverordnung der EU. Weitere Beispiele sind der geplante digitale Produktpass, die Zertifizierung von grünem Wasserstoff oder der Batteriepass für Elektroautos.