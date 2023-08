﻿Chinas Party ist vorbei

Peking. Wer dieser Tage Xi Jinpings Reden lauscht, muss manchmal unweigerlich an seinem Hörvermögen zweifeln. Zu radikal hat sich die offizielle Parteipropaganda in den letzten Jahren gewandelt. War die Führung in Peking zuvor geradezu besessen von der Idee, das jährliche Wirtschaftswachstum in China so hoch wie möglich zu halten, tut der amtierende Staatschef das Streben nach kurzfristigem Wohlstandsgewinnen als reine Dekadenz ab. „Wir müssen historische Geduld wahren“, sagte der 70-Jährige in einer in der vergangenen Woche veröffentlichten Ansprache, die sich wie eine Durchhalteparole an die Bevölkerung liest. Man müsse sich vor allem darauf konzentrieren, so Xi weiter, „eine sozialistische Ideologie aufzubauen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Natürlich ist es kein Zufall, dass Chinas mächtigster Parteichef seit Mao Tsetung wieder vermehrt an die patriotische Volksseele appelliert, anstatt seine Macht durch das jahrzehntealte Wohlstandsversprechen zu legitimeren. Denn das Reich der Mitte befindet sich derzeit zweifelsohne vor der größten ökonomischen Herausforderung der letzten Dekaden: Die Volkswirtschaft schwächelt und kriselt, fast sämtliche der wichtigen Indikatoren fallen geradezu alarmierend aus.

Der Erholungseffekt hielt nur zwei Monate

Spätestens diesen Sommer ließ sich der Ernst der Lage nicht mehr übertünchen: Im zweiten Quartal ist das chinesische Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum – durch Lockdowns und Null-Covid geprägten – Vorjahreszeitraum nur um 0,8 Prozent gestiegen. Die vage Hoffnung, dass das Land nach Öffnung der Pandemiemaßnahmen im letzten Dezember rasch wieder zur gewohnten Wachstumsgeschwindigkeit zurückkehren würde, hatte sich nicht erfüllt: Ein erster Erholungseffekt hatte nicht einmal zwei Monate angehalten, dann war er bereits verpufft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fast sämtliche ökonomischen Gradmesser bleiben hinter den Erwartungen zurück: Die monatlichen Neukredite sind derzeit so niedrig wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr, die ausländischen Direktinvestitionen befinden sich gar auf dem tiefsten Stand seit den Neunzigerjahren. Und selbst die Exporte – eine der zuverlässigsten Wirtschaftssäulen der Volksrepublik – sind im Juli aufgrund der schwachen globalen Nachfrage um nahezu 15 Prozent gefallen.

Parteikader predigen die Lehre des Xis

Trotz Pandemie und Weltwirtschaftslage sind es allerdings zumeist selbstverschuldete Gründe, warum die chinesische Wirtschaft hinter ihrem Potenzial zurückbleibt. Einer der größten Vorwürfe, der freilich nur mehr von ausländischen Geschäftsleuten offen geäußert werden kann, richtet sich direkt gegen Xi Jinping: Nach Jahrzehnten der pragmatischen Reformpolitik setzt der Staatschef wieder verstärkt auf ideologische Kontrolle.

Staatschef Xi Jinping setzt verstärkt auf eine ideologische Kontrolle der Wirtschaft. © Quelle: IMAGO/AFLOSPORT

In die meisten Privatfirmen, auch internationale Konzerne, sind Parteizellen der KP eingezogen, deren Mitglieder in wöchentlichen Sitzungen die Lehren des Staatschefs verbreiten oder zu Selbstkritik anhalten. Die meisten öffentlichen Aufträge und günstigen Kredite gehen nur mehr an die bürokratischen Staatsunternehmen. Darüber hinaus hat Xi ein repressives Gesellschaftsklima erschaffen, in dem unternehmerische Innovation und Kreativität zwar weiter existieren, jedoch gegen immer stärkere Widerstände.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Staatschef sieht die Unternehmen als mögliche Gefahr

Schuld daran ist auch die teils erratische Wirtschaftspolitik: Mit der sprichwörtlichen Brechstange regulierte Chinas oberster Parteiapparatschik in den letzten drei Jahren die Techbranche, welche die erfolgreichsten Unternehmen des Landes hervorbrachte. Doch ihre Macht stellte letztlich auch eine potenzielle Gefahr für den alleinigen Machtanspruch der Partei dar. Aktiengänge wurden über Nacht gestoppt, Firmenstrukturen zerschlagen und viele der traditionellen Geschäftsmodelle durch intransparente Neuregelungen ihrer Grundlage entzogen. Dies sorgte nicht nur für tiefe Verunsicherung innerhalb der Vorstandsetagen, sondern auch für Aktienstürze und Massenentlassungen. Etliche der erfolgreichsten Unternehmen des Landes, vom Internetriesen Alibaba bis hin zur E-commerce-Plattform Meituan, mussten insbesondere im vergangenen Jahr großen Teilen ihrer Belegschaft kündigen.

Krise des Immobilienentwicklers Country Garden: Immer häufiger enden Bauprojekte als Ruinen am Rand der Städte. © Quelle: Ng Han Guan/AP/dpa

Und so braut sich derzeit auf dem Arbeitsmarkt eine Schreckensmischung zusammen, die die KP-Führung schwer beunruhigen dürfte. Vor allem die Jugend des Landes steht zunehmend ohne Perspektive da. Im Frühjahr hatte die Arbeitslosigkeit der unter 24-Jährigen allein in den Städten erstmals die historische 20-Prozent-Marke durchbrochen. Im Juni stieg der Wert nochmal deutlich auf 21,3 Prozent an. Im August schließlich strömten allein über elf Millionen Universitätsabsolventen auf den überhitzten Arbeitsmarkt - doch wie viele von ihnen bislang ein festes Einkommen gefunden haben, lässt sich nicht mehr seriös beantworten: Das nationale Statistikamt hatte im August kurzerhand angekündigt, die Veröffentlichung der Arbeitslosenzahlen bis auf weiteres zu „suspendieren“, um die „Methodik zu optimieren“.

Eine Partei im Paralleluniversum

Jene beschämende Entscheidung ist dabei nur eine von vielen Maßnahmen, mit der die Regierung versucht, die ökonomischen Probleme des Landes unter den Teppich zu kehren. Jedes Jahr werden systematisch Regierungsstatistiken nicht mehr publiziert und die Zeitungen des Landes dazu verdonnert, ausschließlich positive Energien zu verbreiten. Wer etwa die „Renmin Ribao“ aufschlägt, die Volkszeitung der Kommunistischen Partei, fühlt sich wie in einem ideologischen Paralleluniversum, das ferner von den Alltagsproblemen der Leute nicht sein könnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei sind die Risse im System nicht mehr zu übersehen, etwa in Gestalt der unzähligen Bauruinen, die sich vor allem in den Außenbezirken der Provinzstädte finden lassen. Die anhaltende Immobilienkrise führt dazu, dass derzeit hunderttausend chinesische Familien um die Errichtung ihrer bereits gekauften Apartments bangen müssen. Einige der größten privaten Bauentwickler stehen de facto mit einem Bein in der Insolvenz: Der einstige Immobilienriese Evergrande, mit über 335 Milliarden Dollar eines der am höchsten verschuldeten Unternehmen weltweit, hatte zuletzt in den USA einen Konkursantrag gestellt. Country Garden, das bis vor kurzem noch als ökonomisch gesund galt, verpasste Anfang August zwei Zahlungsfristen, ehe der Aktienkurs auf nahezu Null stürzte.

Gesucht: ein neues Wachstumsmodell

All dies verdeutlicht auch, dass die Volksrepublik derzeit dringend ein neues Wachstumsmodell benötigt. Lange Jahre profitierte man schlicht von den Massen an günstigen Arbeitskräften, die im ganzen Land riesige Apartmentsiedlungen, Autobahnen, Hochgeschwindigkeitszugnetze und Brücken errichteten. Doch mit den gestiegenen Arbeitskosten und dem gesunkenen Bedarf fiel nicht nur die Kapitalrendite immer geringer aus – auch aufgrund der schlechten CO₂-Bilanz geriet das Wachstumsmodell an seine Grenzen.

Chinas Wirtschaft schrumpft nicht, wächst aber deutlich langsamer - was in der Volksrepublik als Alarmzeichen gilt. © Quelle: RND-Grafik

Die Staatsführung setzt nun darauf, sich mit den Zukunftstechnologien, wie künstlicher Intelligenz und Elektromobilität, neue Märkte zu erschließen. Bei einigen Branchen dürfte dies gelingen, so zeichnet sich schon jetzt ein globaler Siegeszug chinesischer E-Autos ab. Viele weitere der anvisierten Ziele scheinen allerdings weiter entfernt denn je. Nach wie vor sind chinesische Firmen nicht in der Lage, die Königsklasse unter den komplexen Computerchips selber produzieren zu können. Gleichzeitig sorgen die USA mit ihrer aggressiven Industriepolitik dafür, dass die Volksrepublik von westlicher Schlüsseltechnologie abgeschnitten wird.

Washington als Sündenbock

Wenig überraschend sitzt für Xi Jinping der Sündenbock allein in Washington. Die Realität stellt sich freilich komplizierter dar: Aus Sicht der USA ist es nämlich durchaus verständlich, eine aufstrebende Weltmacht, die offen mit der Zwangsvereinigung Taiwans droht, nicht mit technologischen Dual-Use-Produkten auszustatten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schließlich hat sich die Volksrepublik unter Xi Jinping höchstselbst dazu entschieden, dem Westen zunehmend den Rücken zuzukehren: Entgegen internationaler Schiedsgerichte beansprucht China das Südchinesische Meer nahezu allein für sich, zelebriert auch nach dem Krieg in der Ukraine seine „grenzenlose Freundschaft“ zu Wladimir Putin und propagiert ganz offen eine neue Weltordnung.

Die EU stabilisiert mit ihren Importen das Land

Derzeit jedoch ist es vor allem die Europäische Union, die als größter Handelspartner mit ihren Importen die chinesische Volkswirtschaft stabilisiert. Und überhaupt: Trotz aller Negativschlagzeilen ist das chinesische System weit von einem Kollaps entfernt. Aufgrund der schieren Größe des Marktes wird die Volksrepublik zudem auch in Zukunft eine global wichtige Rolle einnehmen. Das Tempo jedoch, mit dem sie sich entwickelt, flacht deutlich schneller ab als zuvor prognostiziert: Die Wirtschaftsberatung „Capital Economics“ mit Sitz in London schätzt, dass sich das chinesische Wachstum bis 2030 bei rund 2 Prozent einpendeln dürfte.

Es handelt sich um eine bedeutsame Zäsur, die sämtliche Aufmerksamkeit und Ressourcen erfordert. Hao Hong, Ökonom

Damit könnte die Volksrepublik auch langfristig in der sogenannten middle income gap stecken bleiben. Bislang haben nämlich nur extrem wenige Länder, allen voran die ostasiatischen Tigerstaaten Taiwan und Südkorea, den Sprung zur führenden Industrienation geschafft. Und bei allen von ihnen ging die wirtschaftliche Entwicklung letztlich auch mit einer politischen Demokratisierung einher. China hingegen geht derzeit einen gegenteiligen, autoritären Weg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Negativbeispiel Japan

Ob die zunehmend ideologische Politik Xi Jinpings am Ende doch wirtschaftlich reüssieren kann, scheint derzeit mehr als fraglich. Viele Expertinnen und Experten ziehen anhand frappierend ähnlicher Indikatoren, unter anderem der Verschuldung der Privathaushalte, eine historische Parallele zum Japan der frühen neunziger Jahre: Auch damals dachte der Westen, er würde von einer aufsteigenden Macht aus Ostasien technologisch und wirtschaftlich überholt werden. Stattdessen aber glitt die japanische Vollwirtschaft das nächste Jahrzehnt in eine lähmende Stagnation ab.

Dass dieses Szenario auch in China eintritt, ist längst nicht ausgemacht. Fest steht jedoch, dass die Lage äußerst ernst ist, wie der Hongkonger Ökonom Hao Hong von Grow Economics in seiner jüngsten Analyse schlussfolgert: „Es handelt sich um eine bedeutsame Zäsur, die sämtliche Aufmerksamkeit und Ressourcen erfordert“. Nun muss die Regierung zeigen, ob sie liefern kann.