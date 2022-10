Warum beim Fleischkonsum weniger mehr wäre

Hinter dem Kieler Lokal Pastis steckt eine lange Gastrogeschichte. 2014 von Susan und Sylvain Awolin eröffnet, bietet es vor allem der französischen Küche eine Bühne. Auch wer Steak essen will, kommt an dem Lokal nicht vorbei. Seit 2020 hat es neue Betreiber. Können diese an die alte Form anknüpfen?