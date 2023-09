Folge des Deutschland-Tickets: Flixbus dünnt das deutsche Netz aus

München. Es herrscht demonstrative Freude in der Münchner Flix-Zentrale. „Wir haben das erfolgreichste Halbjahr in der Flix-Geschichte hinter uns“, jubelte Flix-Mitgründer Andre Schwämmlein zur Vorstellung eines Zwischenberichts. Um über die Hälfte seien Passagierzahlen und Umsatz von Januar bis Juni 2023 im Gleichschritt gestiegen. 36 Millionen Fahrgäste brachten 860 Millionen Euro Erlös weltweit. Zu Buche schlug dabei in ungenanntem Maße auch Ausweitung von Strecken im fernen Brasilien oder die erstmalige Aufnahme von Finnland und Griechenland ins europäische Flix-Streckennetz. Zugeknöpft blieben Schwämmlein und Mitvorstand Christoph Debus bei der Frage, wie sich das Geschäft in Deutschland entwickelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„An einigen Stellen haben wir die Taktung reduziert und Strecken ausgedünnt“, erklärte Debus vage. Jüngste Berichte, wonach ein Fünftel des deutschen Flix-Netzes betroffen sei, bezeichnete er als stark übertrieben. Grund für den Druck auf den Markführer bei Fernbusreisen ist das Deuschlandticket, das manche Städteverbindung oder Reisen zu innerdeutschen Touristenhochburgen speziell auf Streckenlängen zwischen 50 und 300 Kilometer für Flix unrentabel macht.

Wer für 49 Euro pro Monat Zugfahren kann, kauft sich für gut mit der Bahn erreichbare Ziele kein Busticket. Wo genau Flix gestrichen hat und in welchem Umfang, wollte weder Schwämmlein noch Debus verraten. Damit bleibt offen, wie groß die Probleme für das Geschäft in Deutschland aktuell sind. Man bemühe sich weiter, Teil des Deutschland-Tickets zu werden, sagte Debus. Dazu liefen Gespräche mit dem Bundesverkehrsministerium. Das zeigte sich bislang wenig aufgeschlossen, einen primären Fernbusanbieter in den Geltungsbereich des für Regionalverkehr gedachten 49 Euro-Tickets aufzunehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Inwiefern die allgemeinen Preissteigerungen bei Flixbus und Flixtrain zu Verteuerungen geführt haben oder es noch tun, lässt der Konzern weitgehend offen. „Es ist uns gelungen, Preiserhöhungen im großen Ausmaß zu verhindern“, meinte Schwämmlein dazu lediglich. Er richtet seinen Blick lieber auf die Erfolgsgeschichte im europäischen und globalen Maßstab.

Erste Flotte von 50 Biogasbussen kommt auf die Straße

Inwiefern es aber auch ohne neue Strecken vorwärts geht, behalten die Manager für sich. Redseliger sind sie beim Einsatz alternativer Antriebe. Mit der schwedischen VW-Tocher Scania bringt Flix bis 2025 eine erste Flotte von 50 mit Bio-Flüssiggas betriebenen Bussen ins Streckennetz, kündigte Schwämmlein an. Fünf dieser LNG-Busse sollen demnächst auf deutschen Straßen unterwegs sein. Das sei mehr als ein Testbetrieb, betont der Firmenchef. Ausgelotet werden solle damit, ob Bio-LNG die Antriebsform der Wahl sei, wenn es darum geht, wie von Flix geplant, im Betrieb 2040 europaweit klimaneutral unterwegs zu sein. Noch im Teststadium befinden sich Busse mit Wasserstoff- oder Elektroantrieb.

Insgesamt fahren unter dem Flix-Logo aktuell weltweit rund 4.000 Reisebusse. 50 Biogas-Busse sind da erst einmal eine überschaubare Zahl. „Es ist ein erster Schritt, wir wollen Vorreiter sein“, sagt Schwämmlein zum eigenen Öko-Anspruch. Geschäftlich erwarten er und Debus bis Ende des Jahres insgesamt ein Umsatzplus von mindestens einem Viertel. Das ist die Hälfte der gut 50 Prozent Wachstum zum Halbjahr. Debus erklärt die Abschwächung damit, dass Anfang 2022 der Busverkehr in Europa noch von der Pandemie gedrosselt war. Deshalb falle der Aufschwung im ersten Halbjahr 2023 vergleichsweise deutlich aus. Dieser Effekt fehle im zweiten Halbjahr.

Deutschlandticket startet: Bahn rechnet mit rund 17 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten Nach einer Hochrechnung des Verbands deutscher Verkehrsunternehmen haben weit mehr als drei Millionen Menschen schon für Mai den Fahrschein gelöst. © Quelle: dpa

Zumindest in Europa kann Flix auch kaum noch per Aufnahme neuer Länder wachsen. Außer Irland und Weißrussland sind alle an das grüne Busnetz angeschlossen. Die USA und Kanada wurden durch die Übernahme der US-Busikone Greyhound 2021 abgedeckt. In Lateinamerika und vor allem in Asien gibt es aber noch große Expansionsmöglichkeiten, die einen Börsengang erfordern könnten. „Das ist eine Option“, erklärte Debus. Konkreter wurde er beim Börsenthema nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige