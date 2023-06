Alptraum statt Traumurlaub: was man bei Flügen mit Zwischenstopps beachten sollte

Aus jeder Zeile der Mail, die Frau A. mir schreibt, ist Enttäuschung und Ohnmacht herauszulesen. Die alleinerziehende Mutter hatte sich jahrelang auf den Urlaub auf den Malediven gefreut und dafür gespart. Um die Kosten etwas zu drücken, hatte A. für sich und ihre kleine Tochter Flüge bei einer besonders günstigen Airline gebucht, mit zwei Umstiegen. Aber sie kamen nicht weit.

Schon der erste Zwischenstopp in Budapest wurde abrupt zur Endstation. Das Problem: Der Reisepass der Tochter war zu diesem Zeitpunkt nur noch vier Monate gültig – was für die Malediven ausgereicht hätte, aber leider nicht für den nächsten geplanten Umsteigepunkt in Abu Dhabi. In den Emiraten muss der Pass noch sechs Monate gültig sein. Das Personal am Gate in Budapest blieb hart, Tochter und Mutter durften nicht an Bord, der Urlaub platzte. Weil Flüge und Hotel ohne Stornomöglichkeit gebucht waren, ist das ganze Geld futsch.

Flugtickets nur für jede Teilstrecke

Aber müsste ein reiner Transit nicht problemlos klappen? Hier lauerte eine besondere Falle, weil eine Billigflugverbindung gewählt wurde. Diese Airlines sparen an vielen Stellen, insbesondere bieten sie eben keine echten Umstiege an. Es gibt keine durchgehenden Tickets, sondern für jede Teilstrecke ein eigenes.

Was Familie A. in Budapest und theoretisch auch in Abu Dhabi blühte: Am Kofferband warten, durch die Passkontrolle, komplett neu einchecken, nochmal durch die Security. Man muss also die Einreisebedingungen jedes Zwischenstopps kennen und erfüllen. Die gibt es beim Auswärtigen Amt online zum Nachlesen.

Bei solchen unechten Transits kann so viel schiefgehen, dass ich nur Abenteurern dazu raten würde. Alle anderen sollten Umsteigeflüge lieber bei traditionellen Fluglinien und mit durchgehendem Ticket buchen. Oder eine Pauschalreise – so ein Komplettpaket mit Unterkunft ist oft stressfreier und gibt Ihnen mehr Rechte. Ein schon abgelaufener Pass kann abgesehen davon jedem in die Parade fahren. Schauen Sie am besten direkt nach, wenn Sie eine Reise buchen.