Droht zu Ostern ein neues Reisechaos?

Im vergangenen Sommer kam es an den Flughäfen zu chaotischen Szenen, als Tausende Flüge gestrichen wurden. Jetzt steht die Branche vor der nächsten großen Reisewelle: In den kommenden Tagen wollen Millionen Deutsche in den Osterurlaub fliegen.

Berlin. Die Luftverkehrsbranche steht vor einer neuen Belastungsprobe. Millionen Deutsche werden in den kommenden Tagen ins Flugzeug steigen, um über die Ostertage zu verreisen. Alleine der Flughafen München rechnet während der Osterferien mit rund 1,6 Millionen Passagieren, der BER Berlin Brandenburg mit 1,1 Millionen Reisenden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drohen jetzt wieder chaotische Zustände wie im Sommer 2022, als Tausende Flüge gestrichen und verlegt wurden und gefrustete Passagiere am Boden blieben? Das will die Branche natürlich tunlichst vermeiden. „Unsere Unternehmen haben sich intensiv auf die bevorstehende Reisezeit vorbereitet, zusätzliches Personal eingestellt und an vielen Stellen die Prozesse optimiert“, sagte Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Luftfahrtverbandes BDL.

Flughäfen brauchen weiter Personal

Dennoch empfiehlt er Passagieren, den Online-Check-In oder für die Gepäckaufgabe die Automaten zu nutzen. „An den Tagen des Ferienbeginns sollten die Reisenden mehr Zeit einplanen, weil es an diesen Tagen an den Sicherheitskontrollen trotz großer Anstrengungen der Bundespolizei und ihrer Dienstleister zu Warteschlangen kommen kann“, so von Randow. „Je besser sich die Passagiere auf die Sicherheitskontrollen vorbereiten, desto schneller kann es an den Kontrollstellen laufen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ganz so kritisch wie 2022 scheint die Lage an den deutschen Flughäfen nicht zu sein und noch sind keine größeren Flugstreichungen bekannt. Doch es fehlt weiterhin an Personal. Das räumt auch der BDL ein. Die Flugzeugabfertigung bleibe wegen begrenzter Personalressourcen „weiterhin kritisch“, sagte eine Sprecherin. Arbeitskräfte seien nicht ausreichend verfügbar. „Verschärfend kommt hinzu, dass die Zuwanderung von Arbeitskräften aus Drittstaaten aufgrund der bisherigen gesetzlichen und bürokratischen Hürden kaum realisierbar ist.“

Ausländische Fachkräfte sollten Abhilfe schaffen

Um der gravierenden Personalnot im vergangenen Sommer etwas entgegenzusetzen, sprang im Sommer die Bundesregierung ein und kündigte den Einsatz ausländischer Hilfskräfte an. Die Ampel sprach von dem Ziel, 2000 Menschen anzuwerben. Doch daraus wurde nichts. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es auf RND-Anfrage, im vergangenen Jahr seien im Rahmen des Sonderverfahrens 91 Visa erteilt worden. „Die entsprechenden Visa waren auf drei Monate, spätestens bis zum 06. November 2022, befristet“, heißt es weiter. Die Regierung sieht dahingehend vor allem Versäumnisse bei den Flughafenbetreibern und Fluggesellschaften, die sich vergangenes Jahr nicht genug bemüht hätten. Für dieses Jahr ist ein solches Anwerbeprogramm bislang nicht vorgesehen.

Flughäfen rechnen mit Engpässen über Ostern

Für die Unternehmen bleibt es weiterhin eine Herausforderung, zusätzliches Personal zu rekrutieren. So müssen sicherheitsrelevante Bewerber über zehn Jahre Wohnorte und Beschäftigungszeiten nachweisen; viele Bewerber aus dem Inland können das nicht. So hofft die Branche auf das kommende Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das am Mittwoch vom Kabinett gebilligt wurde und im Frühjahr auf der Tagesordnung des Bundestages steht. Vor Corona beschäftigte die zivile Luftfahrt am Boden cirka 25.000 Menschen, jetzt sind es ungefähr 22.000. Aktuell fehlen 1500. Über Ostern wird auch deshalb mit Engpässen gerechnet, vor allem zu Beginn der Ferien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Reisesaison 2023 wird deutlich besser laufen, aber die Bewältigung der Oster- und Sommerpeaks wird je nach Flughafen und Prozessstelle fordernd sein. Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV

„Die Reisesaison 2023 wird deutlich besser laufen, aber die Bewältigung der Oster- und Sommerpeaks wird je nach Flughafen und Prozessstelle fordernd sein“, sagte Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, dem RND. „Alle Unternehmen suchen unverändert nach fachkundigem Personal.“

Laut Beisel bereiten sich die deutschen Flughäfen intensiv auf die anstehende Reisesaison vor. „Wichtig ist es, den Passagieren wieder Vertrauen und Verlässlichkeit in den Luftverkehr zurückzugeben, die die Branche vor der Pandemie auszeichnete.“ Dazu fänden an allen großen Standorten Abstimmungsrunden statt, bei denen es unter anderem um den Bedarf an Personal gehen soll.

Karliczek: Ablauf an Sicherheitskontrollen optimieren

Die Situation an den Flughäfen beschäftigt auch die Politik. Anja Karliczek, tourismuspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, sagte dem RND: „Wir sehen, dass die Unternehmen und Flughäfen sich bemühen, personell und operativ die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich das Abfertigungs- und Kofferchaos nicht wiederholt.“ Dazu müsse aber auch die Bundespolizei ihren Beitrag leisten, um den Ablauf der Sicherheitskontrollen zu optimieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bundesregierung solle die offensichtlich schwierige Personalrekrutierung unterstützen – beispielsweise durch eine Beschleunigung und bundesweite Gültigkeit der erforderlichen Zuverlässigkeitsüberprüfung. „Zudem sollte man darüber nachdenken, ob geleistete Überstunden gerade in Ferienzeiten oder am Wochenende nicht kurzfristig steuerfrei gestellt werden können“, so die CDU-Politikerin weiter. Das würde den Anreiz, in Stoßzeiten mehr zu arbeiten, bestimmt erhöhen. „Übergangsweise sollte außerdem der befristete Einsatz von Mitarbeitern aus Nicht-EU-Staaten erleichtert werden“, forderte Karliczek. „Dafür brauchen wir auch mehr Personal an den entsprechenden Botschaften.“