In Deutschland herrscht akuter Personalmangel an den Flughäfen. Daher will man nun mehr Mitarbeiter aus dem Ausland gewinnen. In der Türkei gibt es dazu unterschiedliche Meinungen.

Istanbul. Die Pläne der Bundesregierung, Arbeiter aus der Türkei an deutschen Flughäfen einzusetzen, sind in der Türkei auf geteiltes Echo gestoßen. Den Menschen würden sich damit gute Karrierechancen bieten, sagte der Chef der Gewerkschaft für Beschäftigte im Luftfahrtsektor Hava-Sen, Seckin Kocak, am Freitag. Die Luftfahrtbehörde der Türkei hatte die Pläne hingegen verurteilt: Einige Länder arbeiteten daran, über die Einstellung der türkischen Fachkräfte den „Aufstieg unseres Landes in der Luftfahrtbranche aufzuhalten“, hieß es in einer Mitteilung der Behörde, ohne konkret Deutschland zu erwähnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gewerkschaftschef: Erklärung der Luftfahrtbehörde „peinlich“

Kocak kritisierte die Haltung der Behörde scharf und nannte die Erklärung „peinlich“. Die Zuständigen könnten nicht belegen, dass dem Land dadurch tatsächlich Schaden entstehe. Der Türkei fehle es an Piloten und qualifizierten Technikern, nicht aber an Bodenpersonal. Da gebe es sogar ein Überangebot. Kocak glaube, die Türkei könne an „Prestige“ gewinnen, wenn türkische Arbeiter in deutschen Flughäfen eingesetzt würden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flughafen Frankfurt: Luftverkehr weiter unter Druck Die Lufthansa hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass wegen Personalengpässen weitere 2.000 Flüge in Frankfurt und München gestrichen werden. © Quelle: Reuters

Um die Probleme bei der Abfertigung an deutschen Flughäfen zu lindern, wollen Bodenverkehrsdienstleister vor allem Personal aus der Türkei anwerben. Die Rede war zuletzt von etwa 1000 Arbeitern.

RND/dpa

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter