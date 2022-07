24.06.2022, Nordrhein-Westfalen, Köln: Passagiere stehen in einer Schlange von mehreren hundert Metern für die Sicherheitskontrolle am Flughafen Köln-Bonn an. Die von der Bundesregierung ermöglichte kurzfristige Anwerbung von Flughafenpersonal aus dem Ausland kommt in der Bevölkerung weniger gut an als bei den Flughafenbetreibern.

© Quelle: Thomas Banneyer/dpa