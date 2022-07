Die Nachfrage geht steil nach oben: Der Flugverkehr nähert sich dem Vorkrisenniveau immer mehr an. Was gut für Reisende ist, belastet jedoch das Klima. Die Politik sollte deshalb gegensteuern und attraktive Alternativen anbieten, kommentiert Johanna Apel.

Ein Flugzeug im Himmel: Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung nimmt der Flugverkehr immer mehr zu und nähert sich dem Vorkrisenniveau weiter an.

Flugverkehr steigt steil an: Gut für Reisende, schlecht fürs Klima

Es geht wieder bergauf für die Luftfahrt. Zwar setzen Personalengpässe der Branche deutlich zu, aber über zu wenig Nachfrage kann sie sich nicht beschweren. Die Deutsche Flugsicherung berichtet von einem „rasanten Verkehrsanstieg“ nach der Corona-Krise. Nach Lockdowns und Reisebeschränkungen zieht es viele Menschen wieder in den Urlaub. Und zwar mit dem Flugzeug.

Die gute Nachricht daran: Während die Deutschen mit steigenden Energiekosten und einer hohen Inflation konfrontiert sind, lassen sich viele das Reisen nicht nehmen. Im Gegenteil, die Nachfrage geht sogar steil nach oben. Das ist für Branchen wie den Tourismus ein positives Signal.

Mehr Flugverkehr schadet dem Klima

Die schlechte Nachricht hingegen ist so offensichtlich wie bitter: Dass der Flugverkehr sich dem Vorkrisenniveau immer mehr annähert, ist für das Klima eine Hiobsbotschaft. Es scheint nicht mehr viel übrig zu bleiben von dem vielbeschworenen Mantra, dass die Krise uns alle demütiger, umweltbewusster, kurzum: besser mache. Zwar ist die Sehnsucht nach Reisen, nach ein paar unbeschwerten Tagen im Süden, nachvollziehbar. Doch jeder Flug, so viel Ehrlichkeit muss sein, schadet dem Klima. Und viele Flüge schaden viel.

Will die Bundesregierung also effektiv etwas für den Klimaschutz tun, muss sie gegensteuern. Reisen ohne Flugzeug sollte deutlich attraktiver werden. Beispielsweise durch einen Ausbau der Nachtzugverbindungen. Andere europäische Länder wie Österreich zeigen bereits, wie das gehen kann. Wer mit der Bahn vergleichsweise schnell und günstig in europäische Länder kommt, überlegt es sich vielleicht zweimal, dorthin das Flugzeug zu nehmen. Um diese Wahl allerdings zu haben, muss es dafür auch Angebote geben.