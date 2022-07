Noch in diesem Jahr

Mercedes will Gasverbrauch um bis zu 50 Prozent senken

Angesichts einer drohenden Gaskrise rufen Politiker und Experten momentan zum Gassparen auf. Mercedes-Benz will mit gutem Beispiel vorangehen: Der Autobauer will seinen Erdgasverbrauch um bis zu 50 Prozent drücken – noch in diesem Jahr.