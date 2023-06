Das Ladenetz hat viele Baustellen – Wissing arbeitet auf der falschen

Es gibt diese Programme, mit denen man auf den ersten Blick nicht viel falsch machen kann. E-Mobilität fördern, Sonnenstrom voranbringen, Familien in ihren Häuschen unterstützen – überall kann Volker Wissing mit seinem angekündigten Förderprogramm für Ladestationen wohlgefällig ein kleines Häkchen setzen. Vielleicht achtet dann niemand mehr auf die großen Haken.

Ein Jahr nach der Präsentation seines Masterplans für die Ladeinfrastruktur musste der Verkehrsminister etwas liefern. Natürlich entschied er sich für ein vermeintlich bürgernahes Paket und eine große Zahl. Dass die Praktiker beim Ausbau des Ladenetzes landauf, landab an ganz anderen Themen verzweifeln, ficht ihn nicht an.

Wissing widmet sich der falschen Baustelle

Leitungsnetzen fehlt es an Kapazität, Ämtern an Planern, Baufirmen an Arbeitern, Betreibern am Geschäftsmodell und der Bürokratie an Grenzen. Manche Kommune scheint bis heute noch kein Ausbaukonzept für das Ladenetz zu haben, und der Bund selbst hinkt mit der versprochenen Bereitstellung von Flächen hinterher. Wer wirklich Spaß haben will, kann sich mit der steuerlichen Behandlung betrieblicher Ladestationen bei privater Nutzung befassen.

All das bremst den Ausbau des Ladenetzes sehr viel mehr, als es die Probleme tun, die Wissing mit seinem Programm angeht. Er widmet sich der falschen Baustelle. Das zweite Programm für Gewerbebetriebe wiederum dürfte schlicht zu klein sein.

So kann man auch mit scheinbar unwiderstehlichen Ideen eine Menge falsch machen. Denn Hirnschmalz und Geld würden dringender an anderen Stellen gebraucht. Aber dort ist eben nicht genug passiert, um jetzt zu glänzen.