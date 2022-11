Der französische Atommeiler Civaux ist derzeit nicht am Netz, wurde aber routinemäßig kontrolliert. Dabei wurde ein Leck an der Kühlung des Reaktors festgestellt. Laut Behörden ist außerhalb des AKW keine Radioaktivität gemessen worden.

Frankreichs Probleme mit der Kernenergie gehen weiter: AKW Civaux meldet Leck am Reaktor

Aktuell nicht am Netz

Paris. RND/dpa

EDF zufolge ist noch unklar, wie sich der Vorfall auf den weiteren Betrieb des Kraftwerks auswirkt. Eigentlich soll das für die Kontrollen vom Netz genommene Werk zum 8. Januar wieder hochgefahren werden. Knapp die Hälfte der 56 französischen Atomreaktoren ist derzeit für Wartungen oder Reparaturen vom Netz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Vizechefin des Instituts für Radioschutz und nukleare Sicherheit (IRSN), Karine Herviou, versicherte im Sender France Info: „Es gibt überhaupt keine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Gesundheit.“ Das Leck sei an einer Art Dichtung aufgetreten. Das Problem sei relativ leicht in einigen Tagen zu beheben.

Festgestellt wurde das Leck nach diesen Angaben bereits vergangene Woche von Experten im Rahmen einer Untersuchung, die alle zehn Jahre statfindet. Das Kühlsystem wurde dabei ohne Brennelemente getestet. Dabei sei Wasserdampf ausgetreten. Derzeit ist das AKW vom Netz.

AKW-Laufzeitverlängerung: Wie (un)sicher ist das eigentlich? Nach der Entscheidung, die drei verbleibenden AKWs Netz zu lassen, werden die Stimmen von Atomkraftgegnern laut. Wie (un)sicher ist die Verlängerung wirklich? © Quelle: RND

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im französischen Atomkraftwerk Civaux ist bei einer Kontrolle an einem Reaktor ein Leck entdeckt worden. In dem AKW im Westen des Landes sei eine undichte Stelle im Primärkreislauf der Kühlung festgestellt worden, teilte der Betreiberkonzern EDF mit. Außerhalb der Anlagen sei keine Radioaktivität gemessen worden. Niemand sei verletzt oder kontaminiert worden. Das Werk befindet sich in der Nähe von Poitiers.