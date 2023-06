Frauen gesucht: Warum Unternehmen jetzt viel Geld für Headhunter ausgeben müssen

Berlin. Im Kampf weibliche Führungskräfte setzen Deutschlands Unternehmen verstärkt auf Headhunterinnen und Headhunter. Das hat die deutsch-schwedische Allbright-Stiftung herausgefunden, die sich für mehr Frauen und Diversität in den Führungspositionen der Wirtschaft einsetzt.

63 Prozent der heutigen weiblichen Vorstandsmitglieder in den Unternehmen des Dax, M-Dax und S-Dax hätten nicht in der eigenen Firma Karriere gemacht, sondern seien extern für den Vorstand oder die Ebene darunter rekrutiert worden, heißt es in einer Erhebung, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vor Veröffentlichung vorlag.

Demnach spielen Headhunterinnen und Headhunter bei der Erhöhung des Frauenanteils in den Unternehmensführungen eine immer größere Rolle. Die Personalberatungen stellten derzeit selbst verstärkt Frauen ein, um über deren weiblichere Netzwerke die Nachfrage der Unternehmen nach weiblichen Top-Führungskräften besser bedienen zu können, heißt es bei der Allbright-Stiftung, die die Strategie als durchaus erfolgreich bewertet. Habe der Frauenanteil unter den von Headhunterinnen und Headhuntern vermittelten neuen Vorstandsmitgliedern in Dax, M-Dax und S-Dax vor fünf Jahren noch bei 14 Prozent gelegen, seien es zwischen Januar 2022 und März 2023 bereits 46 Prozent gewesen, hat die Stiftung ausgerechnet.

Viele Kandidatinnen haben zuvor im Ausland gearbeitet

Um diese Frauen für die Vorstände zu finden, schauen sich Personalberatungen besonders häufig in ausländischen Unternehmen um: Rund die Hälfte (49 Prozent) der extern rekrutierten Vorständinnen hat laut der Studie zuvor in einem ausländischen Unternehmen Karriere gemacht, bei den Männern waren es 36 Prozent. Knapp jede fünfte Vorständin (19 Prozent) fanden die Headhunterinnen und Headhunter in einem der 40 großen Dax-Unternehmen unterhalb des Vorstands (bei den Männern waren es 9 Prozent).

„Unternehmen versuchen, ihre jahrelangen Defizite bei der Beförderung von Frauen über den Einsatz von Personalberatungen zu kompensieren“, kommentieren Wiebke Ankersen und Christian Berg, die Geschäftsführer der Allbright-Stiftung, der Ergebnisse. „Das kann aber nur ein Teil der Lösung sein. Wenn wir deutlich mehr Frauen in den Vorständen sehen wollen, brauchen wir Parität nicht nur bei den externen Besetzungen, sondern auch bei den internen Beförderungen bis in die Unternehmensführung“, fordern die beiden Experten. „Die Unternehmen müssen selbst systematisch einen viel größeren Pool an weiblichen Führungskräften auf allen Ebenen aufbauen, daran führt kein Weg vorbei.“

In jedem Jahr werden rund 100 Vorstandsposten in den 160 Börsenunternehmen neu besetzt, in den sechs Monaten zwischen September 2022 und März 2023 waren fast die Hälfte aller Neubesetzungen Frauen. Der Nachholbedarf ist groß: Zum Stichtag 1. März lag der Frauenanteil in den Vorständen der 160 wichtigsten börsennotierten Unternehmen mit 17,1 Prozent immer noch sehr niedrig.