Frauen im Fernsehen: graue Ungleichheit

Fragen Sie sich mal selbst: Wie oft haben Sie Frauen mit grauen Haaren im Fernsehen gesehen? Selten. Moderatorinnen oder Schauspielerinnen sind in aller Regel jung. Und wie oft haben Sie Männer mit grauen Haaren gesehen? Von Günther Jauch bis Frank Elstner – es gibt viele. Aber wo bleibt das weibliche Pendant zu Frank Elstner? Ab 45 wird die Luft dünn für Frauen, man geht. Oder besser: Man wird gegangen, weil die jungen Kolleginnen bevorzugt werden.

Obwohl wir eine Gesellschaft mit einem Durchschnittsalter von knapp 45 Jahren sind (Tendenz steigend), sind Frauen mit steigendem Alter immer weniger medial zu sehen.

Auf eine Frau ab Mitte 30 kommen zwei Männer ab Mitte 30

Genau aus diesem Grund entschied sich die Moderatorin Birgit Schrowange (65), ihre grauen Haare nicht mehr zu färben. Dieser Schritt wurde als „mutige Wandlung“ (Gala) bezeichnet. In einer Welt, in der graue Haare bei einer Frau unüblich sind, ist das in der Tat mutig – aber erst durch den Medienrummel offenbarte sich, wie sehr sie damit von der Norm abwich. Dabei geht es bei Weitem nicht um optische Details.

Während bis Mitte 30 Männer und Frauen etwa gleich oft in Film und Fernsehen erscheinen, fand eine Medienanalyse (Prommer & Linke, 2019) heraus, dass Frauen schon ab Mitte 30 deutlich unsichtbarer werden. Und das lässt sich klar beziffern: Auf eine Frau ab Mitte 30 kommen zwei Männer ab Mitte 30. Noch drastischer wird es ab 50: Hier kommen auf eine Frau bereits drei Männer.

Welche Rolle haben Frauen im Fernsehen?

Frauen im Fernsehen habe ich jahrelang eigentlich nur in zwei Kontexten wahrgenommen: jung und wunderschön oder, wenn etwas älter, dann in ihrer fürsorglichen Mutterrolle. Dazwischen nur wenig Grauschattierungen. Grundvoraussetzung: jugendliches Aussehen. Wenn sie das erfüllen, dürfen sie auf die Bühne und ihren Punkt machen. In einem kulturell so vielseitigen Land wie Deutschland ist dieses Suchprofil kulturarm und eindimensional. Und mir als junger Gründerin fehlte es dadurch vor allem an einem: tollen, älteren Frauen als Vorbildern.

Vivien Wysocki ist Gründerin des Modelabels saint sass, politisch engagiert und arbeitet als internationales Model. Sie studierte Medienmanagement in Hannover und lebt in Berlin. Im Wechsel mit anderen Autorinnen schreibt sie die RND-Kolumne „Chefinnensache“ über Gleichstellung, Digitalisierung und den weiblichen Blick auf die Wirtschaft. Alle bisherigen Beiträge finden Sie hier.