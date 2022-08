Frauen in der Wirtschaft: Wir brauchen mehr Gestalterinnen

Die Energiebranche steckt mitten in einem gewaltigen Umbau. BDEW-Chefin Kerstin Andreae beobachtet, was den Unternehmen oft fehlt: Frauen. Warum Firmen mit diverser Führungs­struktur erfolgreicher sind, erklärt sie in der RND-Kolumne „Greenformation“.