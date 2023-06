Headhunter werben um weibliche Führungskräfte: Das geht auch einfacher

Interview

Kritik an Baustellen in Kiel: Tiefbauamtsleiter Peter Bender wehrt sich

Die Kritik an den zahlreichen Baustellen in Kiel ist groß. Im Interview spricht Tiefbauamtsleiter Peter Bender darüber, ob es Alternativen zu den vielen Bauarbeiten gibt, warum aktuell so viele Sanierungen am Straßennetz nötig sind und was die Stadt hätte besser machen können.