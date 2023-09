Ein höherer Spitzensteuersatz wäre destruktiv

Als ich gelesen habe, dass Friedrich Merz einen höheren Spitzensteuersatz erwägt, habe ich mich kurz gefragt, ob es sich um einen verspäteten Aprilscherz handelt oder ob er auf die Seite von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert gewechselt hat. Ein Aprilscherz ist es nicht, beim Zweiten bin ich mir aber nicht sicher. So ein Vorschlag ist ein Schlag ins Gesicht für all jene, die sowieso schon die Spitzensteuer von 42 Prozent ihres Gehalts an den Staat zahlen – und damit viel dazu beitragen, dass das Sozialsystem funktioniert. Auf sie muss der Staat zukünftig noch stärker setzen: Die „Babyboomer“ verlassen den Arbeitsmarkt und wir werden weniger „High Potentials“ haben.

Genau diese Leistungsträger sollen aber noch mehr zahlen? Will Deutschland Belgien endgültig überholen und auf Platz eins stehen mit der höchsten Abgabenlast aller OECD-Länder? Woher kommt dieser destruktive Ehrgeiz? Wurde die Wirtschaft in den letzten Jahren nicht schon genug gerädert? Was macht das mit der Arbeitsmoral, dass fast die Hälfte des Arbeitstages für den Staat gearbeitet werden muss? Wie attraktiv machen wir uns für ausländische Fachkräfte, die wir so dringend benötigen?

Getroffen wird die gehobene Mittelschicht, nicht Amazon

Die Menschen, die den Höchstsatz zahlen, sind in der Regel nicht mal im klassischen Sinne reich. Die Spitzensteuer zahlen Ärzte, Piloten, Personen mit Personalverantwortung oder solche, die kurz vor der Rente stehen und sich das Gehalt über Jahrzehnte aufgebaut haben – so wie mein Vater, der bei der Sicherung im VW-Werk in Hannover gearbeitet hat.

Diese Form der polemischen Politik richtet sich eigentlich an die Amazons dieser Welt: eine hyperkleine Gruppe, die Steuerlücken im System zu ihren Gunsten nutzen und wenig Steuern zahlen. Doch getroffen von den politischen Forderungen wird die gehobene Mittelschicht. Und das, obwohl wir in Zukunft jeden einzelnen „High Potential“ mehr denn je brauchen. Stattdessen will die Politik sie bis zum letzten Tropfen auswringen – und vergisst, dass diese Menschen eine Grenze haben, die bei vielen jetzt schon fast überschritten ist.

Vivien Wysocki ist Gründerin der Modemarke Saint Sass und politisch engagiert. Sie arbeitet als internationales Model, studierte Medien­management in Hannover und lebt in Berlin.