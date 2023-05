Frühjahrsputz mit Umweltschutz: wie die Wohnung nachhaltig sauber wird

Fenster putzen, Böden schrubben, Staub wischen: Pro Jahr kommen in Deutschland mehr als 450.000 Tonnen Putzmittel zum Einsatz, darunter Allzweck-, Bad- und Küchenreiniger sowie Geschirrspülmittel. Ganz schön viel, was da im Abfluss runtergespült wird. Und nicht alles davon ist harmlos.

Natriumhypochlorit etwa wird zum Bleichen und Desinfizieren verwendet, kann aber in Verbindung mit anderen Putzmitteln, etwa sauren WC-Reinigern, giftiges Chlorgas entwickeln. Phosphonate in Geschirrspülmitteln helfen dabei, Speisereste aufzuquellen, sie reichern sich jedoch in der Natur an und zersetzen sich nur sehr langsam. Und auch Duftstoffe haben es in sich. Sie sind biologisch schwer abbaubar und können beim Kontakt mit der Haut Allergien auslösen.

App für umweltfreundliche Putzmittel

Wer die eigene Gesundheit und auch die Umwelt schonen will, setzt am besten auf Reiniger, die möglichst ohne Schadstoffe auskommen. Hilfestellung bei der Suche nach dem richtigen Produkt bieten unter anderem kostenfreie Apps wie Codecheck: Durch das Abscannen des Barcodes werden sämtliche Inhaltsstoffe eines Artikels aufgelistet und anhand wissenschaftlicher Kriterien bewertet. Zusätzlich macht die App Vorschläge zu gesundheits- und umweltverträglicheren Alternativen.

Umwelt- und Qualitätssiegel

Eine weitere Orientierung bieten die Umweltsiegel Blauer Engel und EU Ecolabel, auch Euroblume genannt. Zu den Vergabekriterien der Siegel gehört immer auch ein Test zur Tauglichkeit des Produkts: „Nur wenn ein umweltfreundliches Putzmittel vergleichbar gut reinigt wie ein herkömmlicher Reiniger, bekommt es ein Umweltzeichen“, so Marcus Gast vom Umweltbundesamt. So seien die Umweltzeichen zugleich Qualitätssiegel.

Produkttests mit Umweltfaktor

Die Stiftung Warentest berücksichtigt bei ihren regelmäßigen Produkttests auch Umweltkriterien. So hat die Marke Sagrotan beim Vergleich von Allzweckreinigern aus dem Jahr 2021 mit einem „ungenügend“ die schlechteste Note im Test, weil das Mittel trotz sehr guter Reinigungsleistung die Gewässer mit dem desinfizierenden Wirkstoff Benzalkoniumchlorid sehr stark belaste. Und auch die Recyclingfähigkeit von Verpackungen wird beim Testurteil bedacht. Bei vier Produkten im Test ließen sich Etiketten oder Klebstoffe nicht vollständig entfernen. „Diese Überbleibsel können in Recyclinganlagen aufbereitete Kunststoffe aus anderem Plastikmüll verunreinigen, daher stufen wie diese vier als nicht recyclingfähig ein.“

Vier Putzmittel, kein Desinfektionsmittel

Viel mehr als ein Universalreiniger muss ohnehin nicht sein. Laut Empfehlung der Verbraucherzentralen reichen im Privathaushalt vier Putzmittel aus: Handspülmittel, Essigreiniger oder Zitronensäure gegen Kalkablagerungen und Urinstein, Scheuerpulver für hartnäckigen Schmutz und Verkrustungen sowie ein neutraler Allzweckreiniger für Böden und Oberflächen.

Von Desinfektionsmittel und antibakteriellen Reinigern im eigenen Zuhause raten Fachleute einhellig ab: Laut der Stiftung Warentest ist bei vielen Mitteln nicht einmal erwiesen, ob sie gegen Keime wirken. Stattdessen können sie Allergien auslösen und auf Dauer die Körperabwehr schwächen. Zudem belasten Desinfektionsmittel die Umwelt, weil sie das bakterielle Gleichgewicht stören.

Werden die Temperaturen wärmer, ist bei vielen der Frühjahrsputz angesagt (Symbolbild). © Quelle: Monika Skolimowska/zb/dpa

Selbst gemachte Reinigungsmittel

Aus Haushaltsmitteln wie Natron, Soda, Essig, Kernseife und Zitronensäure lassen sich Reiniger auch selber machen. Das Nachhaltigkeitsportal smarticular.net beispielsweise stellt sieben Rezepturen für Allzweckreiniger vor, unter anderem mit Zutaten wie Kastanien oder Nudelwasser.

Marcus Gast hält davon wenig: „Kastanien oder auch Efeu sind Gewächse, die natürliche Tenside enthalten. Und die belasten das Abwasser, egal ob sie naturbasiert sind oder nicht.“ Hinzu komme, dass viele Rezepte nicht deutlich genug seien, was dazu führe, dass man sich mit Kastanien im schlimmsten Fall die Waschmaschine kaputtmachen könne. Auch bei anderen Hausmitteln rät er zur Vorsicht: „Naturstoffe sind nicht harmlos, das sind auch Chemikalien.“

Sparsam dosieren

Ob selbst gemacht oder nicht – Gast empfiehlt grundsätzlich, mit Reinigungsmitteln möglichst sparsam umzugehen: „Entscheidend für die Abwasserbelastung ist eine Kombination aus Umweltwirkung, biologischer Abbaubarkeit und eingesetzter Menge.“ Wer sich mangels eindeutiger Dosiervorgaben bei selbst gemachten Reinigern nicht sicher sei, solle im Zweifel lieber fertige Putzmittel kaufen und sich an deren Gebrauchsanleitung orientieren.

Zusätzlicher Vorteil neben dem Umweltfaktor: Wer weniger Putzmittel verbraucht, hat länger was davon und muss nicht so häufig nachkaufen.

Und schließlich dankt es auch die Gesundheit, wenn die verbrauchte Menge an Reinigungsmitteln möglichst gering bleibt. Als feine Sprühnebel reizen sie die Atemwege, beim Kontakt mit der Haut können die chemischen Substanzen ihre Säureschutzschicht schädigen. Wer putzt, sollte darum mehrfach verwendbare Latexhandschuhe tragen und immer gut lüften.

Regelmäßig sauber machen

Wer keine Lust auf den alljährlichen Großputz hat, teilt sich die Putzaufgaben einfach ein. Denn auch regelmäßiges Putzen ist nachhaltig: Frischer Schmutz lässt sich leichter entfernen, das spart Zeit, Geld und Nerven – und lässt den Frühlingsanfang gleich viel leichter genießen.