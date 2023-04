Zerbröselt die Weltwirtschaft in fragmentierte Blöcke?

Container stehen an einem Hafen in einem Terminal der Firma Beibu Gulf Port.

Frankfurt am Main. Vielleicht werden wir schon in nicht allzu ferner Zukunft die Jahre vor dem 24. Februar 2022 als ein goldenes Zeitalter betrachten. Der russische Überfall auf die Ukraine hat alles verändert. Auch in der Welt der Ökonomie. Zuerst löste er eine Energiekrise aus. Die Preise für Gas und Strom schossen in nie gekannte Höhen.

Das führte zu einem sprunghaften Anstieg der Inflation. Was wiederum die Notenbanken zwang, massiv die Zinsen zu erhöhen. Die Folge war das Ende einiger kleinerer Banken in den USA und die Notrettung der einst so mächtigen Credit Suisse durch die UBS.

Eigentlich müsste die Welt sich um Pandemien und Klimawandel kümmern

Die Lage hat sich einstweilen beruhigt. Aber die Volkswirte des Internationalen Währungsfonds warnen: Es könne noch längst nicht Entwarnung gegeben werden. Die Gefahr einer unkontrollierten Kettenreaktion in der Finanzwirtschaft bestehe nach wie vor. Energiepreise können wieder außer Kontrolle geraten. Ein geoökonomischer Krieg schaukelt sich hoch.

IWF-Chefvolkswirt Pierre-Olivier Gourinchas warnt zu Recht vor einer Welt aus „fragmentierten Blöcken“. Einer Welt, in der Investitionen gebremst und Innovationen blockiert werden. Dabei geht es nicht nur um ökonomische Prosperität und nicht nur im reichen Deutschland, sondern auch in sogenannten Schwellenländern. Es geht darum, Strategien gegen künftige Pandemien und Wege zur Eindämmung des Klimawandels zu finden. Das kann nur gemeinsam funktionieren.

Doch davon sind wir heute so weit entfernt wie seit vielen Jahren nicht mehr. Wie der Weg dahin wieder eingeschlagen werden kann, ist derzeit kaum vorstellbar. Klar ist nur, mit Autokraten wie Wladimir Putin und Xi Jinping geht es nicht.