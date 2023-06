Die EVG will streiken, die Bahn will schlichten

Frankfurt am Main. Die Deutsche Bahn will mit einem Schlichtungsangebot einen weiteren Warnstreik der Eisenbahnergewerkschaft EVG verhindern. „Damit soll der Tarifkonflikt ohne weitere Streiks in der Ferienzeit beigelegt werden“, teilte der Staatskonzern am Mittwoch mit. „Eine Lösung am Tisch ist im Sinne der Mitarbeitenden und der Fahrgäste. Ende der vergangenen Woche zeigte sich die EVG laut Medienberichten offen für eine Schlichtung“, so das Unternehmen. Man habe die EVG um eine Rückmeldung bis Freitagmittag gebeten. Und weiter: „Details des Schlichtungsverfahrens müssten dann gemeinsam vereinbart werden.“ Der Vorschlag werde geprüft, sobald er eingegangen sei, hieß es als Antwort von der EVG.

Am Mittwochnachmittag überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst sah es so aus, als müssten Bahnfahrer sich auf einen weiteren Warnstreik der Eisenbahner einstellen.

Entscheidung über einen Warnstreik soll am Donnerstag fallen

Nach RND-Informationen liefen am Mittwoch bereits die konkreten Vorbereitungen für einen Ausstand, sie waren aber offensichtlich noch nicht abgeschlossen. Der Druck auf die Bahn müsse erhöht werden. Bei den Kollegen sei die Enttäuschung groß, es brauche ein Ventil, um sich Luft zu verschaffen, hieß es in Gewerkschaftskreisen. Die endgültige Entscheidung über einen Warnstreik sollte am Donnerstag fallen, wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtete. „Es gibt morgen eine Vorstandssitzung, in der Streikziele neu beschlossen werden“, wurde ein Gewerkschafter zitiert.

Offenbar wird ein 24-stündiger Warnstreik für Dienstag kommender Woche angestrebt. Wenn es soweit kommen sollte, dann werde die Öffentlichkeit rechtzeitig informiert, hieß es in den Kreisen. Es wurde aber darauf hingewiesen, dass EVG-Chef Martin Burkert bereits angedeutet hatte, dass auch in nächster Zeit weitere Arbeitskampfmaßnahmen nicht auszuschließen seien.

Bahn schlägt EVG Schlichtung im Tarifstreit vor Seit Monaten ringen Bahn und die Gewerkschaft EVG über neue Tarifverträge. © Quelle: dpa

Was der Schlichtungsvorschlag der Bahn für diese Pläne bedeutet, blieb zunächst offen. Während einer Schlichtung wird üblicherweise nicht gestreikt.

„Unüberbrückbare Differenzen“ bei Lohnerhöhungen

Der EVG-Vorstand hatte vorige Woche die Tarifverhandlungen mit der Bahn nach sechs Gesprächsrunden für gescheitert erklärt und eine Urabstimmung angekündigt. Burkert kündigte seinerzeit aber nicht nur zwischenzeitliche Warnstreiks an, sondern betonte zugleich, dass man nach wie vor zu Verhandlungen mit der DB-Führung bereit sei.

Die EVG-Tarifkommission, in der unter anderem rund 40 Mitglieder ehrenamtlich mitarbeiten, hatte die jüngste Offerte der Bahn für 180.000 Beschäftigte nach langer Diskussion abgelehnt. Dem schloss sich der Bundesvorstand an. Als Begründung verwies Burkert auf „unüberbrückbare Differenzen“ insbesondere bei der Frage der Lohnerhöhungen. Die Bahn habe in einem ersten Schritt nicht mehr als 200 Euro zahlen wollen und das auch erst im Dezember. Hinzu komme die geforderte unglaublich lange Laufzeit von 27 Monaten, angesichts dessen sei die gesamte Lohnerhöhung viel zu niedrig. Erst im August 2024 sollten weitere 200 Euro gezahlt werden. Ursprünglich hatte die EVG 650 Euro und für die höheren Tarifgruppen 12 Prozent mehr Geld gefordert – bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

„Die Vorbereitungen zur Urabstimmung laufen“, sagte EVG-Sprecher Uwe Reitz dem RND am Mittwoch. Ab kommender Woche würden Stimmbriefe per Post verschickt. Abgestimmt werden soll dann digital mittels QR-Code oder Link. Mit einem Ergebnis wird Mitte Juli gerechnet.

Bahn: Die EVG will Millionen Menschen die Sommerferien vermiesen

Die Bahn hat massive Kritik an den Streikplänen geäußert. Die EVG wolle Millionen Menschen die Sommerferien vermiesen. Der Staatskonzern hatte neben den 400 Euro zusätzlich insgesamt 2850 Euro netto – auf zwei Raten verteilt – als einmaligen Inflationsausgleich angeboten. Auch waren für mehrere Betriebe, wo Arbeitskräfte dringend gebraucht werden (Instandhaltung, Stellwerke, Werkstätten), weitere Lohnerhöhungen geplant, die laut DB im Schnitt 7,5 Prozent ausmachen. Die EVG-Verhandlungsführer bereit gewesen sein sollen, das Angebot anzunehmen, die Tarifkommission soll sich aber dagegengestellt haben.

Zuvor wurden bereits mehrere Abschlüsse erreicht – unter anderem mit der Transdev-Gruppe, der Nummer zwei unter den hiesigen Bahnunternehmen, das Züge in Bayern, Niedersachsen, NRW oder Baden-Württemberg fährt. Hier wurden jeweils Aufschläge von 420 Euro durchgesetzt, die ebenfalls in mehreren Schritten gezahlt werden. Bei einer Laufzeit von nur 21 Monaten. Hinzu kamen einmalige Inflationsausgleichszahlungen, die weit unter dem Angebot der Bahn liegen: Vielfach sind es 1000 Euro, bei der Transdev bis zu 1400 Euro.

EVG will das gesamte Lohnniveau nach oben schieben

Dass sich die Bahn diesen Abschlüssen nicht anschloss, überraschte viele Insider. Sie erkennen ein Muster: Die Bahn ist zwar zu hohen Einmalzahlungen bereit, will aber dafür Lohnerhöhungen stark strecken, um Personalkosten zumindest in den nächsten mehr als zwei Jahren niedrig zu halten. Ziel der EVG ist hingegen, das gesamte Lohnniveau dauerhaft stärker nach oben zu schieben. Dafür ist es wichtig, dass nach der jetzigen Lohnrunde möglichst bald wieder verhandelt wird. Bei der Laufzeit müssten es weniger als 22 Monate sein, um eine Einigung erreichen zu können, hieß es in Gewerkschaftskreisen.

Ein möglicher Bahnstreik könnte auch den geplanten Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in der nächsten Woche beeinflussen. Am Dienstag will er mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Zug nach Dresden fahren.