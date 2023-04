Für die Umwelt: Warum Flaschendeckel künftig ein spezielles Design haben müssen

Frankfurt am Main. Dass der Deckel einer Flasche neuerdings nicht mehr ohne Weiteres entfernt werden kann, ist kein Verarbeitungsfehler, sondern ein neuer Hersteller-Trend. Durch sogenannte „Tethered Caps“ soll verhindert werden, dass die Deckel von den Flaschen getrennt werden und als Müll in der Umwelt landen, so die Verbraucherzentrale Hessen.

Auch wenn es im ersten Moment ungewohnt ist und Sie womöglich zunächst verwirrt an dem Deckel rumzerren - „Tethered Caps“ sollen die Umwelt schützen. Denn die üblichen separaten Deckel werden von der Flasche getrennt und landen dann nicht immer im Plastikmüll, sondern auch in Gewässern, Wäldern oder an Stränden. Bei Untersuchungen an der Nordsee wurden laut der Verbraucherzentrale Hessen zum Beispiel mehr als 40 Flaschendeckel auf etwa 100 Metern Strand gefunden.

Wenn die Kappe aber einfach an der Flasche dran bleibt, kann man die Menge an Plastikmüll in der Umwelt eindämmen. „Tethered Caps“ (zu Deutsch „verbundene Deckel“) werden deshalb an der Flasche befestigt. So wird es schwieriger, den Deckel von der Flasche zu entfernen. Einige Hersteller setzen diese Lösung bereits um und haben ihre Produkte auch mit entsprechenden Hinweisen versehen. Dort steht dann etwa „Lass mich dran“ auf den Deckeln.

Übrigens: Die EU macht die „Tethered Caps“ zur Pflicht. So müssen ab Juli 2024 auf allen Einweg-Getränkeverpackungen, die ganz oder teilweise aus Plastik bestehen und bis zu drei Liter Volumen haben, „Tethered Caps“ sein.

Vorreiter-Marken

Coca-Cola hat sich bei den „Tethered Caps“ als bekannter Vorreiter positioniert. Die Umstellung laufe schon seit Herbst 2021, im Februar 2023 seien bereits sechs von 14 Werken in Deutschland umgerüstet worden, heißt es in einem Artikel auf der Webseite. Dies verschafft dem Unternehmen viel Aufmerksamkeit. Fotos der „Lass mich dran“-Deckel zieren zahlreiche Artikel und Informationsseiten im Internet, etwa auch der Verbraucherzentrale.

Coca-Cola positioniert sich öffentlich positiv gegenüber den „Tethered Caps“. „Fünf Gründe, warum der neue Verschluss das Leben leichter macht“, lautet beispielsweise die Überschrift eines weiteren Artikels auf der Coca-Cola-Webseite.

Auch die Wassermarke Gerolsteiner verkauft seit März 2023 bereits die ersten Flaschen mit „Bleibt-Dran-Deckel“, wie die Marke sie nennt. Das Unternehmen will laut einem Artikel auf der Unternehmenswebseite „damit frühzeitig ein Zeichen für Klimaschutz“ setzen.

Der Umweltschutzgedanke scheint insgesamt für eine breite Akzeptanz der EU-Vorgabe zu sorgen. Negative Stimmen lassen sich kaum finden.

