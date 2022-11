Funklöcher und langsames Internet: Es braucht endlich Bußgelder für die Unternehmen

Mobilfunker erfüllen ihre Auflagen für den Ausbau der Netze nicht. Das hat in Deutschland Tradition. Und es kann sich nur ändern, wenn es künftig hohe Bußgelder beim Verfehlen der Ziele gibt.

Frankfurt am Main. Die Mobilfunknetzbetreiber reden gerne von Gigabit-Geschwindigkeit und davon, dass dies enorm wichtig sei für den Standort Deutschland. Und ganz besonders liegt es ihnen angeblich am Herzen, die sogenannten weißen Flecken – wo es kein schnelles mobiles Internet gibt – zum Verschwinden zu bringen, damit ländliche Regionen nicht abgehängt würden und so weiter.

Doch die Daten der Bundesnetzagentur (BnetzA) zeigen, dass Marketing-Sprech und Wirklichkeit weit voneinander entfernt liegen. Und zwar bei allen drei aktiven Netzbetreibern (Deutsche Telekom, Vodafone und O2/Telefónica). Müssen wir sie jetzt ausschimpfen und „buh“ rufen? Nicht unbedingt. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die drei sich Zeit lassen, wenn es um die Erschließung von abgelegenen Gebieten geht. Das ist nämlich enorm teuer. Der vermeintliche Newcomer 1&1 hat noch nicht einmal damit richtig begonnen, seine Infrastruktur aufzubauen.

Die Unternehmen folgen ihrer betriebswirtschaftlichen Logik

Die Unternehmen folgen bei all dem einer betriebswirtschaftlichen Logik und drücken damit ihre Kosten. Wobei sie zu den Verstößen quasi ermuntert werden. Das Verfehlen der Vorgaben für den Netzausbau hat hierzulande eine lange Tradition. Die Aufseher der BnetzA haben in der Vergangenheit immer nur ein bisschen geschimpft und es dann dabei bewenden lassen.

Dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn kein Mobilfunker die behördlichen Vorgaben ernst nimmt. Will der Staat einen schnellen Ausbau der Gigabit-Infrastruktur, dann muss er schon Bußgelder verhängen. Und die müssen so hoch sein, dass es den Unternehmen richtig weh tut und Mobilfunk-Manager in Verlegenheit bringt, wenn sie ihren Muttergesellschaften das mit den Strafen ganz genau erklären müssen.