Deutsche Wirtschaft erhofft sich vom G20-Gipfel Impulse für Freihandel und sichere Lieferketten

Die Globalisierung kriselt: Verstärkte Blockbildung, unsicherere Handelswege, Kritik an „Wandel durch Handel“. Wirtschaftsvertreter fordern, dass beim Gipfeltreffen in Bali Lösungen diskutiert werden.

Die Spitzenverbände von Industrie und Wirtschaft haben Bundeskanzler Olaf Scholz dazu aufgerufen, sich bei den G20-Verhandlungen in Bali vor allem für den Abbau von Handelsschranken einzusetzen. „Die deutsche Wirtschaft leidet unter zunehmend schwierigen internationalen Rahmenbedingungen: ein sich verstärkender Protektionismus, der russische Krieg in der Ukraine, unterbrochene Lieferketten sowie Energiekrisen“, sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Peter Adrian, dem RND. „Das G20-Treffen auf Bali ist nun eine Chance, die Weichen bei all diesen und weiteren drängenden Themen wieder in die richtige Richtung zu stellen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Absicherung und Diversifizierung

Wichtig sei, dass Deutschland und Europäische Union geschlossen auftreten und sich für den Abbau von Handelshemmnissen einsetzen – etwa durch eine internationale Einigung auf einen Klimaklub, der Klimaschutz mit Freihandel verbinden könne, so Adrian. „Generell sollten sich die G20-Staats- und Regierungschefs deutlich zur Reform der angeschlagenen Welthandelsorganisation sowie zum Abbau von Handelshürden bekennen“, sagte der DIHK-Chef dem RND.

Ein Viertel der deutschen Arbeitsplätze hänge am Außenhandel, in der Industrie sogar jeder zweite, betonte er. „Statt einer Abkehr von globalen Lieferketten sollte daher die Absicherung und Diversifizierung von deutschen Handelsbeziehungen die Richtschnur der deutschen Bundesregierung auf Bali sein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) erhofft sich vom G20-Gipfel eine „Stärkung der multilateralen Ordnung“: „Die Staats- und Regierungschefs sollten die dringend notwendige Reform der Welthandelsorganisation WTO mit konkreten Vorschlägen voranbringen“, sagte Wolfgang Niedermark, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, dem RND. „Im Vordergrund sollten die Chancen einer fairen Globalisierung für alle Länder im internationalen Kontext stehen.“ Angesichts der vielen Krisenherde brauche es „mehr Kooperation und weniger nationale Alleingänge“, so Niedermark.

Gegen die Blockbildung

Der Mittelstandsverband BVMW betonte ebenfalls: „Wir wünschen uns von dem G20-Gipfel nicht nur eine Fokussierung auf Klimafragen, sondern dass auch verstärkt Verhandlungen über die Sicherung von Logistik- und Lieferketten sowie über die Wiederaufnahme von Investitions- und Freihandelsabkommen getroffen werden“, sagte der Vorsitzende des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), Markus Jerger, dem RND. „Wir brauchen eine Lösung, die die aktuelle Blockbildung zwischen China/Russland und dem Westen aufbricht oder handhabbar macht“, so Jerger.