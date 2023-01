Doch Überlebenschancen für mehr Galeria-Filialen

Mehr Blaulicht in Kiel: Am Mittwochabend trainiert die Polizei

Nicht wundern, wenn Sie am Mittwochabend in Kiel mehr Blaulicht sehen als gewohnt: Die Einsatzhundertschaft der Landespolizei aus Eutin kommt ab 19.30 Uhr ins mehrstündige Trainingslager in die Landeshauptstadt. Orte und Ablauf ihrer Übungen kennen die Polizisten selbst noch nicht.