Galeria erhält erstes Übernahmeangebot für mehrere Filialen

Berichte über Boni: Heftiger Gegenwind für die Lufthansa

Laut einem Medienbericht will die Lufthansa ihren Vorständen hohe Boni auszahlen – rückwirkend auch für Jahre, in denen sie Staatshilfe in Anspruch genommen hatte. Linken-Fraktionschef Bartsch sieht darin „Gift für den Zusammenhalt der Gesellschaft“, auch die Bundesregierung ist alarmiert.