Galeria: Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet

Podcast „Holstein eins zu eins“: Ausflug nach Absurdistan

Folge 97 von „Holstein eins zu eins“: KN-Reporter Niklas Schomburg und KSV-Experte Andreas Geidel sprechen über das, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Diesmal: Erste Hälfte pfui plus zweite Hälfte hui ergibt einen Heimsieg gegen Fürth. Ruhige Fahrwasser für die KSV, die am Deadline-Day die Füße still hielt. Im Gegensatz zu manch anderem Klub, horrende Ablösesummen inklusive. Und: Am Sonnabend brennt der Betze.