Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof: Alle Filialen in Deutschland in der Übersicht

Das letzte Kapitel von Kühn(e) Bücher in Wahlstedt beginnt

Ingrid Kühn ist Buchhändlerin mit Leib und Seele. Seit 28 Jahren verkauft sie Belletristik, Sach- und Kinderbücher in ihrem kleinen Laden am Marktplatz in Wahlstedt. Nun sucht sie Nachfolger für ihr Geschäft. Doch es gibt einen Haken.