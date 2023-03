Galeria Karstadt Kaufhof: Gläubiger stimmen Rettungsplan zu

Die Gläubigerversammlung von Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) hat dem Insolvenzplan zur Rettung der letzten großen deutschen Warenhauskette zugestimmt. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

„Die große Zustimmung der Gläubiger zeigt das Vertrauen in das neue Warenhauskonzept“, sagte Galeria-Generalbevollmächtigter Arndt Geiwitz. Der Sanierungsplan und damit das Konzept vom Warenhaus der Zukunft würden GKK „beste Chancen für eine Rückkehr in die Erfolgsspur“ geben. „Entscheidend ist, dass es gleichermaßen zügig wie konsequent durch das Management und den Eigentümer umgesetzt wird“, so Geiwitz.

Amtsgericht Essen muss noch bestätigen

Prägend wird laut Galeria nun die „Fokussierung auf chancenreiche Standorte und sinnvolle Flächen“ sein sowie ein schneller Umbau aller Filialen in drei Jahren. Außerdem will das Unternehmen auf Investitionen und Digitalisierung setzen und peilt eine „größere Lokalisierung mit mehr Verantwortung in den Regionen“ an. Formell muss der Insolvenzplan jetzt noch durch das Amtsgericht Essen bestätigt werden.

Im Vorfeld der Versammlung hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an die Verantwortlichen appelliert und auf eine Zukunft für Warenhaus und Beschäftigte gepocht. „Es gibt viel Potenzial. Die neue Leitung muss dies nutzen, auch und vor allem im Sinne der Beschäftigten“, sagte Stefanie Nutzenberger vom Verdi-Bundesvorstand der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe um Menschen, Existenzen und Arbeitsplätze. „Galeria und der Eigentümer tragen für sie soziale Verantwortung.“

Nutzenberger betonte in einer Mitteilung, dass Verdi mit den aktiven Beschäftigten weiter „um jeden Arbeitsplatz kämpfen“ werde. Alles, was das Management bisher gemacht habe, sei das Predigen von Schließungen und Entlassungen. Dabei seien kurz nach Verkündung der Schließungsliste noch Filialen vor dem Aus gerettet worden, sagte Nutzenberger, die im Verdi-Bundesvorstand für den Handel zuständig ist. Sie bezieht sich dabei auf die Warenhäuser in Leipzig, Erlangen, Bayreuth, Oldenburg und Rostock.

Nach Zugeständnissen der Vermieter sollen diese Filialen - anders als zuvor angekündigt - erhalten bleiben. Es gebe Unterstützung und Solidarität für die Menschen bei Galeria, Kommunalpolitiker würden sich weiter um die Standorte und den Erhalt von Arbeitsplätzen bemühen, so die Gewerkschafterin. Das zeige, dass es bei und für Galeria viel Potenzial gebe, das bislang noch nicht genutzt werde. Die neue Leitung müsse das aufgreifen, um ein „digital-stationäres Warenhaus der Zukunft“ aufzubauen. Auch die Ideen und Vorschläge der Beschäftigten müssten aufgegriffen werden, forderte sie.

