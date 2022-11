Verband rechnet mit mehr Einspeicherung von Gas

Schleswig-Holstein: Auch am Wochenende fallen viele Züge aus

In Schleswig-Holstein fallen auch am Sonnabend und Sonntag viele Züge wegen Krankheitsproblemen bei der Deutschen Bahn aus. Einige Tage zuvor hatte das Unternehmen noch Besserung fürs Wochenende in Aussicht gestellt. Doch daraus wird offenbar nichts.