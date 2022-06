Bundeswirtschaftsminister Habeck hat am Donnerstag die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Unternehmen sollen prüfen, welche Einsparmöglichkeiten sie noch haben, so der Minister. Der Mittelstandsverband BVMW fordert nun Industriekonzerne zum Gasverzicht auf, um mittelständische Unternehmen zu schützen.

Angesichts der drohenden Versorgungengpässe mit Gas fürchtete der Mittelstandsverband BVMW um die Existenz hunderter Betriebe. „Wie bereits zu erwarten, spitzt sich die Gasversorgungslage weiter zu. Schon heute ist aber zu befürchten, dass die Lage im Laufe des Jahres noch dramatischere Ausmaße annimmt“ sagte der Vorsitzender der BVMW-Bundesgeschäftsführung, Markus Jerger, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Es wird deshalb in den nächsten Monaten um nicht weniger als die Sicherung der Existenz hunderter Zulieferbetriebe im Mittelstand gehen, ohne deren Tätigkeit die Stabilität der Lieferketten in Deutschland und damit Versorgungslage des Landes dramatisch gefährdet wäre“, so Jerger weiter.

Der Mittelstandsvertreter appellierte an die Industriekonzerne, in der Krise Verantwortung für das Wohlergehen der gesamten Wirtschaft zu übernehmen. „Es kommt vor allem auch auf die Solidarität der industriellen Großabnehmer an. Diese dürfen nicht warten, bis sie mit dem angekündigten Auktionsmodell zusätzliche Zahlungen für ihre Einsparungen bekommen“, sagte Jerger.

Energieengpässe wegen Russlands Krieg: Habeck ruft Gasnotstand aus „Wir haben in Deutschland eine Störung der Gasversorgung, daher ist es erforderlich, diese Alarmstufe auszurufen,“ sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck. © Quelle: Reuters

„Der Mittelstand befürwortet Mengenkontingente beziehungsweise Nutzungszertifikate für seine Unternehmen. Nicht der zahlungskräftigste Verbraucher sollte Gas bekommen, sondern diejenigen, die diesen Energieträger am dringendsten brauchen.“

