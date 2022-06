Rekordwartezeiten im Handwerk: Eine Branche kann nicht mehr

Es herrscht Alarmstimmung: Im Handwerk fehlen Materialien und Komponenten an allen Ecken. Dazu gibt es viel zu wenige Fachkräfte. Schon heute warten Kunden in Deutschland durchschnittlich elf Wochen auf einen Handwerker. In einigen Gewerken noch deutlich länger.