Österreich will einen Teil seiner Gasreserve in Haidach einlagern

Bislang ist der Gasspeicher in Haidach bei Salzburg nur an das deutsche Leitungsnetz angeschlossen. Das soll sich jetzt ändern. Denn Österreich will einen Teil seiner staatlichen Reserve dort einlagern – und damit auch Deutschland unterstützen.