Gas-Lieferungen über Nord Stream 1 sollen Samstagmorgen weitergehen

Umfrage: Mehr als jeder Zweite will im Winter die Heizung runter drehen

Angesichts der Energiekrise scheinen viele Haushalte in diesem Winter kühler zu bleiben als in der Vergangenheit. Dies lässt sich zumindest aus einer neuen Umfrage ablesen. Danach will der Großteil der Bürgerinnen und Bürger weniger heizen.