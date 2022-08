Gas sparen: Fünf Tipps, mit denen es auch in der Mietwohnung klappt

Für die Haushalte in Deutschland werden die Gaskosten noch weiter ansteigen. Sparen lohnt sich also.

Wer Gas einsparen will, muss eigentlich investieren: in Dämmung, eine moderne Heizung oder wenigstens in die Wartung der bestehenden Anlage. Mieterinnen und Mieter haben diese Möglichkeit für gewöhnlich nicht. Doch auch sie können ihren Verbrauch drosseln – und das ganz ohne zu frieren.