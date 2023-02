Start am 1. März: Was Sie zu Gas- und Strompreisbremse wissen sollten

Brief ohne Absender Brief ohne Absender

Drogenproblem in Bordesholm? So reagiert die HBS auf anonyme Vorwürfe

Gibt es in Bordesholm an der Hans-Brüggemann-Schule ein Drogenproblem? In einem anonymen Brief beklagen Eltern angebliche Missstände. Aus Sicht der Schule sollen durch das Schreiben jedoch Fake News verbreitet werden – auch die Polizei sieht kein Problem.