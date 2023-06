Gasmarkt: Verbraucher, sendet die Preissignale

"Deutschland macht es sich total schwer"

Wie ein abgelehnter Asylbewerber doch bleiben konnte – und heute als Fachkraft arbeitet

In Deutschland mangelt es an Arbeitskräften, zugleich tut sich die Bundesrepublik mit Geflüchteten schwer. Yaser Zourob hat das hautnah erlebt, als abgelehnter Asylbewerber sollte er abgeschoben werden. Er entging dem, arbeitet nun in der IT eines Dax-Unternehmens. Doch der Weg dahin war schwer.