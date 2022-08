Deutschland blickt mit Sorge auf die kalten Monate. Wegen Russlands Drosselung der Gaslieferungen in den Westen gehen hierzulande die Kosten durch die Decke. Das Onlinevergleichsportal Verivox hat nun ausgerechnet, wie stark die Preise bei den Anbietern und Anbieterinnen steigen. In unserer interaktiven Grafik können Sie sehen, welche Kosten auch auf Sie zukommen.

Ein Gaszähler in einem Keller zeigt den Gasverbrauch für die Heizung und Warmwasser im Haushalt an. (Symbolbild)

Diese Nachricht war für viele Privatverbraucher und Privatverbraucherinnen in Hannover ein Schock. Der lokale Energieversorger Enercity hebt ab dem 1. Oktober seine Preise für Gas in der sogenannten Grundversorgung um 70 Prozent an. Statt 6,90 Cent soll die Kilowattstunde (kWh) künftig 12,57 Cent kosten. Ein typischer Zwei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 12.000 kWh zahlt damit 58,63 Euro brutto mehr im Monat. Zusammengerechnet summieren sich die Mehrkosten damit auf gut 700 Euro pro Jahr. Und dies könnte laut Enercity erst der Anfang sein. „Wir werden uns auf längere Sicht auf ein höheres Preisniveau einstellen müssen“, sagte die Vorstandschefin Susanna Zapreva der „Hannoverschen Allgemeine Zeitung“.

Die Entwicklung beschränkt sich aber nicht nur auf die niedersächsische Landeshauptstadt – sondern ist im gesamten Bundesgebiet zu beobachten. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Onlinevergleichsportals Verivox. Demnach sind die jährlichen Durchschnittspreise bereits bis August um rund 184 Prozent gestiegen. Konkreter: Hatte eine Familie im August 2021 einen Gasverbrauch von 20.000 kWh, zahlte sie 1.258 Euro im Jahr. Ganz anderes Bild im August 2022. Hier liegen die Kosten für den gleichen Verbrauch nun bei durchschnittlich 3.568 Euro!

Verivox-Energieexperte Thorsten Storck ordnet ein: „Einen Gaspreis von fast 18 Cent pro Kilowattstunde für Haushalte gab es in Deutschland noch nie.“ Das Allzeithoch bedeute aber nicht, dass die Preise nun wieder sinken würden. Im Gegenteil. „Der Preis wird jedoch noch deutlich höher steigen, denn die Großhandelspreise für Gas liegen derzeit deutlich über diesem Niveau. Daher müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher auch in den kommenden Monaten auf weiter steigende Preise einstellen,“ so Storck.

Gaspreise: Stadtwerke Konstanz schlagen am meisten drauf

Laut Verivox haben örtliche Gasgrundversorger für August, September und Oktober 136 Preiserhöhungen um durchschnittlich 50 Prozent angekündigt. Auf die deutschen Haushalte kommen damit erneut Mehrkosten in Höhe von rund 946 Euro im Jahr zu. Für die Erhebung hat Verivox die verfügbaren veröffentlichungspflichtigen Gaspreise für Bestandskunden und Bestandkundinnen der rund 700 örtlichen Gasgrundversorger in Deutschland ausgewertet.

Besonders Kunden und Kundinnen der Stadtwerke Konstanz müssen demnach künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen. Ab September steigen die Preise um satte 152,2 Prozent. Statt 1.735 Euro schlägt ein Jahresverbrauch von 20.000 kWh ab dann mit 4.377 Euro zu Buche. Auch beim großen Anbieter Eon steigen die Preise in vielen Bundesländern. Während Kunden und Kundinnen in Rheinland-Pfalz ab diesem Monat 39,2 Prozent mehr zahlen müssen, wird das Gas in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen um 62,3 Prozent teurer.

So stark steigen die Gaspreise bei Ihrem Versorger

Gasumlage sorgt für weiter Kostensteigerungen

Mit den angepassten Tarifen ist es jedoch nicht vorbei für Privatkunden und Privatkundinnen. Um die stark gestiegenen Großhandelspreise abzufedern, soll ab Oktober die geplante staatliche Gasumlage zum Einsatz kommen. Diese soll zwischen 1,5 Cent/kWh und 5 Cent/kWh liegen und bis Ende März 2024 gelten. Die genaue Höhe der Umlage wird laut Bundeswirtschaftsministerium bis Mitte oder Ende August im Internet veröffentlicht. So oder so: Fest steht damit, dass die Kosten nochmals steigen werden. Verivox rechnet bei einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden Mehrkosten zwischen 357 und 1.190 Euro vor. Darin ist die Mehrwertsteuer enthalten.

Die Gasumlage soll Versorgern zugute kommen, die zu hohen Preisen Ersatz für ausbleibende, günstigere Gasmengen aus Russland kaufen müssen. Aus Sorge vor einer finanziellen Überforderung privater Haushalte prüft die Koalition allerdings einen Wegfall der Mehrwertsteuer auf die Umlage. Der Deutsche Städtetag brachte zudem staatliche Hilfen für überforderte Haushalte ins Spiel. „Der Bund sollte die Umlage durch staatliche Zuschüsse verringern, wenn die Preise am Markt noch weiter steigen und damit eine zu große Belastung der Verbraucher und der Wirtschaft droht“, sagte Städtetagspräsident Markus Lewe.

