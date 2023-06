Warum Verbraucher jetzt genau auf die Gaspreise schauen sollten

Frankfurt am Main. Gaspreis? Welcher Gaspreis? Die Notierungen für den Brennstoff im Großhandel vollführen gerade wieder erstaunliche Kapriolen. Aufschläge von 10 Prozent und Abschläge im gleichen Maß sind aktuell keine Seltenheit mehr, und zwar innerhalb eines Tages. Das werden früher oder später auch die privaten Haushalte zu spüren bekommen.

Der Ukraine-Krieg kombiniert mit leeren Speichern und einem heißen Sommer löste 2022 Panikreaktionen unter Großhändlern aus. Die Preise schossen in vorher nie gekannte Höhen – im August mussten am niederländischen Handelsplatz TTF für eine Megawattstunde fast 350 Euro gezahlt werden. Das schlug mit einigen Monaten Verzögerung auch bei den Haushaltskundinnen und -kunden durch. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher bekamen am Jahresende Post von ihren Versorgern, die die Verdoppelung, teilweise sogar Verdreifachung der Tarife ankündigten.

Im Herbst ist Schluss mit Gas aus Groningen

Experten wie die Analysten des Marktforschungsunternehmens Icis sahen danach eine „Normalisierung des Marktgeschehens“: Seit Jahresanfang ging es kontinuierlich bergab. In Richtung der Notierungen, die – dank üppiger russischer Lieferungen – viele Jahre unter 20 Euro pro Megawattstunde lagen. Doch nach dem 1. Juni dann das: Von 23 Euro kletterte der Großhandelspreis auf 41 Euro. Am Freitag wurde die Megawattstunde zur Lieferung im Juli am TTF-Handelsplatz, der maßgeblich für ganz Europa ist, für gut 32 Euro gehandelt.

Was ist passiert? Expertinnen und Experten führen mehrere Faktoren auf. Der Energieinformationsdienst Trading-Economics macht auf Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten bei Aufbereitungsanlagen für mehrere norwegische Gasfelder aufmerksam, die Arbeiten dauerten länger als ursprünglich veranschlagt – Norwegen ist inzwischen mit einem Anteil von rund 25 Prozent der wichtigste Erdgaslieferant für die EU. Die niederländische Regierung hat beschlossen, im Herbst endgültig aus der Gasförderung unter Groningen wegen Erdbebengefahr auszusteigen.

Hinzu komme das Wetter: Händler erwarten, dass es mit den heißen Temperaturen der vergangenen Tage für die nächsten Wochen so weitergeht. Die Folge: Der Stromverbrauch steigt, weil Klimaanlagen auf Hochtouren laufen. Das wiederum zieht nach sich, dass Gaskraftwerke verstärkt eingesetzt werden müssen, was die Nachfrage und damit den Preis fürs Methan und so auch für elektrische Energie in die Höhe treiben könnte.

Erste Grundversorger geben Preissenkungen weiter

Dies könnte sich massiv verstärken, wenn sich ein Phänomen aus dem vergangenen Jahr wiederholt. Große Hitze lässt die Pegel der Flüsse sinken, vor allem französische Atomkraftwerke müssen gedrosselt oder sogar abgeschaltet werden. Zudem wird die Versorgung von Kohlekraftwerken mit dem benötigten Brennstoff wegen des Niedrigwassers schwierig, also müssten noch mehr Gaskraftwerke ran.

Aber reicht das dafür, dass sich innerhalb weniger Tage die TTF-Notierungen verdoppeln? Für Bill Weatherburn vom britischen Wirtschaftsforschungsinstituts Capital Economics jedenfalls zeigen die Preissprünge vor allem eins: „Wie empfindlich der europäische Markt auf Störungen reagiert.“

Was bedeutet das für Haushaltskundinnen und -kunden? Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox für das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erreichten die Neukundenpreise Anfang Juni mit 8,9 Cent pro Kilowattstunde ein neues Tief – im Oktober 2021 war Gas zuletzt so günstig. Die Aufwärtsbewegungen im Großhandel seien bei den privaten Haushalten bisher erst leicht angekommen. Die Neukundenpreise stehen aktuell mit 9,2 Cent etwas höher als zu Beginn des Monats. Auch würden erste Grundversorger günstigere Einkaufskonditionen weitergeben. Für Juni, Juli und August zählt das Vergleichsportal insgesamt 121 Preissenkungen.

„Noch nie war die Spanne zwischen teuren und günstigen Tarifen so groß“

Für Verivox-Energieexperte Thorsten Storck hat die Energiekrise denn auch vor allem eins bewirkt: massive Preisunterschiede bei den Tarifen. „Noch nie war die Spanne zwischen teuren und günstigen Tarifen so groß“, sagte Storck dem RND. Das liege an der Beschaffungsstrategie der Versorger. „Während Anbieter, die langfristig Gas beschaffen, noch immer die hohen Preise der Krise an Verbraucher weiterreichen, könnten Neukunden bereits von günstigen Preisen profitieren.“ Für eine Familie mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden im Jahr hat Verivox ein aktuelles Sparpotenzial von 830 Euro errechnet.

Die Unsicherheiten am Gasmarkt dürften indes weiter bestehen. Nick Campbell von der britischen Beratungsfirma Inspired Energy meint lakonisch: „Das Wetter kann nicht für immer mild bleiben.“ Und die Bundesnetzagentur warnt in ihrem aktuellen Lagebericht erneut: „Unternehmen und private Verbraucher müssen sich weiterhin auf schwankende Preise und ein höheres Preisniveau einstellen.“ Der Gasspeicherverband Ines hat dazu passend hochgerechnet, dass bei einem richtig kalten Winter im Januar, Februar und März 2024 ein Gasmangel nicht verhindert werden kann, obwohl die unterirdischen Reservoire derzeit schon zu fast 80 Prozent gefüllt sind. Bevor aber der Brennstoff rationiert werde, würden zunächst einmal die Preise massiv in die Höhe gehen, betonen die Ines-Expertinnen und -Experten.