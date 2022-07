Wegen der Corona-Pandemie: Öffentliche Schulden Ende 2021 erreichen Rekordstand

Noch nie waren die öffentlichen Schulden so hoch wie Ende 2021. Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Haupttreiber der Verschuldung in Bund und Ländern sei die Bewältigung der Corona-Pandemie gewesen.