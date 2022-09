﻿Alarmstufe Brot! 100-jährige Bäckerei kämpft ums Überleben

Deutschlands Bäckereien sind am Limit. Wegen rasant steigender Energiekosten und zum Teil doppelt so teuren Rohstoffpreisen erlebt auch das Familienunternehmen Schwarze in Sachsen dramatische Zeiten.

Die Sorgen stehen ihnen ins Gesicht geschrieben: Tobias Kummer (li.) und Matthias Skor leisten in der Backstube jeden Tag viel. Doch die Preissteigerungen lassen ihnen keine Ruhe mehr.

Landkreis Leipzig. Warum hängt die Kopfbedeckung der Bäcker schlaff herunter? Weil ihnen eine Mütze voll Schlaf fehlt. Bäcker arbeiten, wenn andere schlafen. Das war schon immer so – in guten und weniger guten Zeiten. Im Moment aber bekommt die ehrbare Zunft vor lauter Sorgen kein Auge zu.

Matthias Skor ist Bäcker aus Leidenschaft. Seit 2000 steht der Deubener voller Tatendrang in der Backstube im sächsischen Bennewitz. Doch seit die Gaspreise steigen und steigen, findet er keine Ruhe mehr. „Meine monatlichen Abschläge kletterten schon jetzt von 250 auf knapp 500 Euro, das dicke Ende aber kommt erst noch!“

Mit der Erfahrung von über 100 Jahren steht die Bäckerei Schwarze in Bennewitz bei Wurzen für traditionelles Bäcker- und Konditorenhandwerk. © Quelle: Thomas Kube

Er habe Bammel vor der nächsten Erhöhung, gesteht Skor: „Unser Haus ist alt. Die Gastherme befindet sich auf dem Boden. Wir haben keine Alternative.“ Die Entlastungspakete der Regierung empfindet der Vater dreier Kinder als Hohn. „Ich war mein ganzes Leben pflichtbewusst, habe immer pünktlich gezahlt.“

So wie seine Chefs, ergänzt der 46-Jährige. Das rechnet er ihnen hoch an. Percy und Ken Schwarze führen die gleichnamige Bäckerei in Bennewitz in vierter Generation. Die Zufriedenheit ihrer 70 Mitarbeiter ist ihnen wichtig. Niemanden lassen sie im Regen stehen. Keiner ihrer Leute bekomme nur Mindestlohn.

„Wir haben eine soziale Verantwortung“

Die beiden Geschäftsführer zahlen Betriebsrenten, übernehmen Kindergartenbeiträge, verschenken Tankgutscheine und gewähren Rabatte auf alle firmeneigenen Produkte. „Wir haben eine soziale Verantwortung“, sagen die Schwarzes, die in ihrer Region etliche Vereine unterstützen.

Es ist Mitternacht. Die Brotschicht beginnt. Kai Altermann, Philipp Eckl, Nancy Asche, Rosi Schöne, Marcel Schmidt und Familienvater Matthias Skor wiegen Zutaten ab, kneten den Teig, wirken die Laibe und schießen die Brote ein. Völkis heißen die Brötchen im Dreierpack. Sie symbolisieren das Völkerschlachtdenkmal.

Die beiden Geschäftsführer Percy (re.) und Ken Schwarze. © Quelle: Thomas Kube

Kämpferisch zeigten sich Percy und Ken Schwarze erst Mitte der Woche. Zum ersten Mal in ihrem Leben waren sie auf einer Demo. Bäcker in Hannover hatten aus Protest gegen unbezahlbare Energiepreise zur Kundgebung gerufen. Die Schwarzes solidarisierten sich mit ihnen und fuhren hin.

Die Sorgen der Kollegen in Hannover seien auch ihre eigenen, so die Brüder: „Alle unsere vier Öfen werden mit Gas befeuert. Pro Jahr verbrauchen wir über 500 .000 Kilowattstunden (kWh). Hinzu kommen 250 000 kWh Strom. Bei Gas erwarten wir das Achtfache an Kosten, bei Strom sogar das Zehnfache.“

Über eine Million Euro für Energie?

Bisher kalkulierten die beiden mehrfach preisgekrönten Bäckermeister bei der Energie mit über 100. 000 Euro pro Jahr. Nun stehe zu befürchten, dass eine Million Euro noch nicht langten. „Eine Zeit lang würden wir über die Runden kommen. Aber eben nicht auf Dauer. Wir fordern eine Deckelung!“

Percy Schwarze bei der Arbeit. Seine Bäckerausbildung begann er noch in der DDR. Den Abschluss machte er im vereinigten Deutschland. © Quelle: Thomas Kube

Es war Ur-Großvater Max Schwarze, der die Bäckerei gegründet hatte. Mit Pferdewagen versorgte er auch umliegende Dörfer wie Leulitz und Nepperwitz. Sein Sohn Karl-Heinz fuhr schon als Junge mit. Nachdem er aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte, übernahm er das Geschäft.

Die Firma ist 100 Jahre alt. Das Jubiläum fiel zwangsläufig bescheiden aus. Es war der Höhepunkt von Corona: „Was unsere Mannschaft gerade in der Pandemie geleistet hat, war Wahnsinn“, sagt Ken Schwarze. Mitunter bekam die Bäckerei freitags neue Auflagen, die schon montags umzusetzen waren.

„Es ist ohnehin warm in der Backstube, dazu die Maskenpflicht – ich bin stolz auf unsere Kollegen“, sagt der Chef. Dass sie sich nun Sorgen machen müssten, wie sie ihre Rechnungen bezahlen, schmerze ihn. Nein, die Politik dürfe nicht warten. Sie müsse handeln. Und vor allem diesen verdammten Krieg beenden.

Jede Generation hatte es schwer

Punkt 2 Uhr trifft die Kuchenschicht ein. Mario Koch und Martin Hampel sind die Konditoren. Um sechs beginnen Andrea Wagner, Jördis Wagenlehner, Nicole Albrecht, Sabine Winkler, Yvonne Kleinert und Elke Wasnick die Verkaufsmobile zu beladen. Eine Stunde später brechen sie zu den Märkten auf.

Alle Generationen vor ihnen hatten Probleme, so die Geschäftsführer: Krise und Krieg, Kampf gegen drohende Verstaatlichung. „Großvater Karl-Heinz behauptete sich, auch wegen der Pfirsiche, die er von einer Plantage bei Herzberg rankarrte. 1990 übernahmen unsere Eltern, Gunter und Eva-Maria.“

Zwei Generationen: Nach Gunter Schwarze (Mitte) führen heute Percy (l.) und Ken Schwarze die Bäckerei. © Quelle: privat

Auch die hatten es nicht leicht, betonen Percy (49) und Ken Schwarze (42). Zu Ostzeiten war das Brot subventioniert: „Plötzlich kostete das Brötchen viel mehr als fünf Pfennige. Die Leute waren arbeitslos, kauften lieber die billigen Backwaren in den überall aus dem Boden schießenden Supermärkten.“ Das Geschäft brach ein.

Und Vater Gunter? Er investierte, ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Mit dem Barkas fuhr die Familie die Ware bis vor die Falkenhainer Kaufhalle, sogar nach Leipzig-Lößnig. Stück um Stück wurde die Bäckerei erweitert. Geschäfte kamen hinzu. Gunter und Eva-Maria, beide 72, helfen noch heute.

Die Chefs: Wir finden Lösungen

Tobias Kummer (41) bedient den Teigteiler. Der komme aus Japan und sei der neueste Schrei. Von den drei Sparpaketen sehe er als Arbeiter fast nichts. „Die Lohnsteuern müssen runter, damit mehr Netto bleibt.“ Stattdessen würden 3000 Euro in Aussicht gestellt, die der Arbeitgeber bezahlen könne. „Aber woher nehmen?!“

Die Trebsenerin Susann Karig mit einem Backblech voll beliebter Schweinsohren. © Quelle: Thomas Kube

Sie arbeitet schon seit 30 Jahren in der Bennewitzer Bäckerei, sagt Susann Karig (47). Sie und ihr Mann könnten nun nichts mehr weglegen. Das Geld gehe komplett drauf. Und da rede sie noch nicht mal von Sprit- und Reparaturkosten fürs Auto: „Wir beide pendeln, mein Mann fährt 100 Kilometer am Tag.“

Sie würden Lösungen finden, versprechen die Chefs. Sie sind sich auch nicht zu schade, Touren zu übernehmen. So unterstützen sie Fahrer Volker Kunze. Täglich sind mehr als 1000 Brote und 5000 Brötchen zu backen. Angeboten werden sie im Bennewitzer Stammhaus, aber auch in anderen Geschäften.

Dort warten die Verkäuferinnen Manuela Schwarze, Ines Naumann, Silke Merbach und Kathleen Scholz an den Theken schon auf Nachschub. Zwei bis drei Touren pro Laden sind täglich nötig. Am Sonntag ist allein in Bennewitz geöffnet. Zwischen 7.30 und 9 Uhr bildet sich eine riesige Schlange.

Bäckerhandwerk als Unesco-Kulturerbe

„Da fällt kein Apfel zur Erde“, sagen Percy und Ken Schwarze stolz. Sie setzen alles daran, den Kunden am Sonntag über vier Stunden durchweg warme Brötchen anzubieten. Das deutsche Bäckerhandwerk sei mehr als nur Essen: „Die Unesco hat es zum Kulturerbe erklärt!“ Und nun? Alarmstufe Brot!

In der Bennewitzer Backstube kommt modernste Technik zum Einsatz. © Quelle: Thomas Kube

Gab es noch vor 30 Jahren 55. 000 backende Betriebe, sind es bundesweit aktuell weniger als 10. 000. Sterben die Bäcker aus? Nein, sagt Berufsoptimist Percy Schwarze, dessen Söhne Paul und Max in der Firma mitarbeiten: „Aber es geht hier nicht um drei, vier Prozent mehr oder weniger Gewinn – es geht um Existenzen!“

Sie blieben positiv, sagen die Schwarzes. Ihr Handwerk setze auf Geschmack, Qualität und Herkunft der Rohstoffe – auch wenn diese, wie Zucker, Mehl und Butter, bis zu 100 Prozent teurer würden. Das Getreide komme etwa von den Grubnitzer Bauern Hartmut und Stefan Gödicke oder von Landwirt Manuel Neuber aus Kühren.

Kreisläufe schon jetzt Realität

Die Milchprodukte beziehen sie vom Landgut Nemt, ab Oktober in Bio-Qualität. Es sei der Dreiklang aus Müller, Bauer und Bäcker, der örtliche Kreisläufe garantiere. Ja, man denke längst nachhaltig, so die Schwarzes: Sie schaffen energiesparende Kühlaggregate an und nutzen die Abwärme der Öfen zum Heizen des Garraumes.

Die Bäckereien würden nicht sterben: „Wer soll denn dann der Kummerkasten der Nation sein? Es sind unsere Verkäuferinnen, bei denen die Leute ihr Herz ausschütten“, sagt Ken Schwarze. Er sagt aber auch: „Für uns Bäcker ist das die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg.“