﻿Gasspeicher füllen sich wieder: Welchen Anteil hat das neue LNG-Terminal?

Die milden Temperaturen senken den Gasverbrauch, die Gasspeicher füllen sich. Zudem hat das neue LNG-Terminal in Wilhelmshaven seinen Betrieb aufgenommen. Aber wie hoch ist sein Anteil an Deutschlands Gas-Importen wirklich? Ein Blick auf die Zahlen.

Wilhelmshaven. Die deutschen Gasspeicher verbuchen seit einer Woche steigende Füllstände. Wie die Bundesnetzagentur am Freitag mitteilte, sind die Speicher zu 89,48 Prozent gefüllt. Es ist der achte Tag mit einem Anstieg in Folge.

Am 21. Dezember wurde auch erstmals Gas vom LNG-Terminalschiff „Höegh Esperanza“ in Wilhelmshaven in die Anbindungspipeline eingespeist. Gibt es hier einen Zusammenhang mit den steigenden Füllständen? Laut Daten der Bundesnetzagentur wurden seit dem 21. Dezember täglich 40 bis 153 Gigawattstunden Erdgas in das deutsche Gasnetz eingespeist, die auf die LNG-Importe zurückzuführen sind. Zeitgleich konnten täglich 263 bis 1015 Gigawattstunden Erdgas in den deutschen Speichern gelagert werden. Damit macht das Gas, das über das LNG-Terminal in das Netz eingespeist wurde, in der Theorie einen Anteil von 7 bis 17 Prozent vom gespeicherten Erdgas aus.

Wenn man die Gesamtmenge des importierten Erdgases betrachtet, fällt der Anteil deutlich geringer aus. So zum Beispiel konkret am 29. Dezember: An diesem Tag wurden insgesamt 3461 Gigawattstunden Erdgas in Deutschland importiert. Mit 153 Gigawattstunden macht LNG dabei nur einen Anteil von rund 4,4 Prozent aus.

Hohe Temperaturen lassen Gasverbrauch fallen

Der Hauptgrund für die steigenden Füllstände in deutschen Gasspeichern ist daher eher bei den aktuellen Temperaturen als bei den LNG-Importen zu finden: So lag der Gasverbrauch in der Weihnachtswoche laut Bundesnetzagentur zu 23,8 Prozent unter dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten vier Jahre und ist gegenüber der Vorwoche um 37,4 Prozent gesunken. Mitte Dezember herrschte in weiten Teilen Deutschlands noch Dauerfrost.

Auch in dieser Woche sei wegen der vergleichsweise hohen Temperaturen weiter mit einem Rückgang im Gasverbrauch zu rechnen, teilt die Bundesnetzagentur mit. Die steigenden Füllstände seien allerdings kein Grund zur Entwarnung. Die Lage sei weiterhin angespannt. Die Behörde bekräftigt ihr Sparziel von mindestens 20 Prozent, um eine nationale Gasmangellage in diesem Winter zu vermeiden – und die Bedeutung von LNG-Importen.

Kritik von Deutscher Umwelthilfe an LNG-Beitrag

Constantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe hingegen kritisiert bei Twitter den aus seiner Sicht kleinen Beitrag, den das LNG-Terminal bisher für die Versorgungssicherheit leistet. „Die Speicher hätten sich auch ohne die hektische Inbetriebnahme gefüllt“, schreibt Zerger. Umweltschutzorganisationen hatten das Genehmigungsverfahren wiederholt kritisiert. Im Fokus stehen dabei die fehlende Umweltverträglichkeitsprüfung und das reduzierte Beteiligungsverfahren.

Das Spezialschiff „Höegh Esperanza“ hatte Wilhelmshaven am 15. Dezember voll beladen mit rund 165.000 Kubikmetern LNG an Bord erreicht und am neu gebauten Anleger festgemacht. Das Schiff ist das technische Herzstück des Terminals, an dem das angelieferte verflüssigte Gas wieder regasifiziert und an Land gepumpt wird. Die Menge LNG, die das Schiff an Bord hat, reicht laut Uniper, um 50.000 bis 80.000 Haushalte in Deutschland ein Jahr lang zu versorgen.

Der kommerzielle Betrieb von Deutschlands erstem LNG-Terminal in Wilhelmshaven ist ab Mitte Januar geplant. Dann werden die ersten LNG-Tanker erwartet. Weitere LNG-Terminals sollen im kommenden Jahr in Betrieb gehen.